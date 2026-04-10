Montevecchia, lavori conclusi: riapre la scuola dell’infanzia

Terminati i lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico

Lunedì 13 aprile alle 15.30 è in programma la cerimonia di inaugurazione

MONTEVECCHIA – Sono finalmente terminati i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia: lunedì prossimo, 13 aprile, alle 15.30 si terrà la cerimonia di inaugurazione degli spazi rinnovati e ammodernati dopo gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico.

Un appuntamento atteso a cui prenderà parte insieme al sindaco Ivan Pendeggia e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche l’assessore regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro Simona Tironi.

“Sarà un momento di ringraziamento ai volontari del trasloco, di festa per le piccole studentesse e studenti e di condivisione per i loro genitori” precisa il primo cittadino, ricordando l’iter complesso che ha portato ai lavori, la cui consegna, originariamente prevista per gennaio, è slittata di alcuni mesi per via di alcuni imprevisti emersi in corso d’opera tra cui le condizioni reali dell’edificio che, una volta iniziato il cantiere, si sono rivelate molto diverse da quelle riportate nella documentazione originaria depositata in Comune.