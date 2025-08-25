Montevecchia, l’ufficio postale chiude per lavori del progetto Polis

La chiusura riguarderà il periodo compreso tra il 16 settembre e il 7 ottobre

Verranno eseguiti interventi propedeutici di ammodernamento e riqualificazione connessi al progetto Polis

MONTEVECCHIA – Anche l’ufficio postale di Montevecchia sarà interessato ai lavori di ammodernamento e riqualificazione connessi al progetto Polis, casa dei servizi di cittadinanza digitale. Proprio per questo motivo, al fine di consentire l’avviso dei lavori tecnici propedeutici, l’ufficio, situato vicino al Comune in via Donzelli 17, resterà chiuso al pubblico dal 16 settembre fino al 7 ottobre.

Per tutto il periodo di chiusura gli utenti potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi. In particolar modo, bisognerà rivolgersi allo sportello di Cernusco Lombardone, situato in piazza della Vittoria 5, per ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità aperto solo il martedì e il giovedì dalle 08.20 alle 13.45 e sabato dalle 08.20 alle 12.45 ovvero vincolate all’ufficio postale i radicamento del rapporto (conto, libretto ecc…).

L’Ufficio postale di Montevecchia riaprirà il 9 ottobre salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.