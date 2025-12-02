Al via il 23^ Natale di Montevecchia tra mercatini, laboratori e spettacoli

Un ricco calendario di eventi, mercatini, laboratori e spettacoli per vivere la magia delle feste fino al 7 gennaio

Le iniziative sono promosse dalla Pro Loco insieme agli Amici del Brughè

MONTEVECCHIA – E’ iniziata la XXIII edizione de “Il Natale di Montevecchia”, un’iniziativa che da anni trasforma il paese in un incantevole scenario festivo. In cabina di regia la Pro Loco che anche quest’anno può contare sulla rinnovata collaborazione con il gruppo volontario “Amici del Brughè”. Ed è proprio al Brughèè che andrà in scena fino al 7 gennaio la tradizionale iniziativa con gli alberi di Natale stilizzati e luminosi e l’imperdibile presepe sotto la magnolia all’ingresso della via.

In Via del Fontanile (area scuole) i bambini potranno trovare la Casetta di Babbo Natale addobbata dal Gruppo Genitori ProMontevecchia e l’Albero di Natale decorato con le creazioni dei piccoli della Scuola Materna di Montevecchia.

Il programma entrerà nel vivo domenica 14 dicembre con l’apertura, alle 10, dei mercatini di Natale in area basket e l’inaugurazione ufficiale dell’evento con le autorità, in Via del Brughè, seguita da un rinfresco.

Tra le proposte torna il Natale al Ranch, Giro in mini pony. E poi spazio alla creatività con i laboratori “la Magia del Natale nei dolci Cake-Lolly” con Valentina e divertenti sfide come la gara “Il più bel maglione di Natale” e “Il cane più Natalizio”. Segue laboratorio di Acrobatica per bambini dai 6 ai 12 anni con Iris di Nardi AS. Apre anche il Ritratto di famiglia di Natale con Eugenio Luti.

Nel pomeriggio, dalle 14, i bambini potranno incontrare le Follette di Babbo Natale al Brughè per scrivere e imbucare la propria letterina. Crea il tuo Segnaposto di Natale con Elisa al laboratorio creativo.

Alle 16.30 è fissato l’arrivo tanto atteso di Babbo Natale a bordo di un’auto d’epoca e la cerimonia di accensione dell’Albero Green davanti alle Scuole primarie. Alle 17 spettacolo di animazione e musicale di Natale “Quanto manca?” di e con Stefano Pirovano nella Casetta Bis.

Durante la giornata di domenica 15 dicembre, sarà possibile godersi una passeggiata natalizia lungo le vie del Brughè per ammirare le luci e un suggestivo presepe in stile ottocentesco, per poi proseguire verso i Mercatini di Natale nell’area Basket.

Da segnalare infine che la Pro Loco organizza anche il servizio “Babbo Natale porta i regali” il 24 dicembre 2024, con raccolta dei doni in Sala Civica nei giorni 22, 23 e 24 dicembre e consegna a sorpresa in tutto il paese.