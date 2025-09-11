Montevecchia: via Belvedere riaperta a doppio senso monitorata dalle telecamere intelligenti

E’ entrato in funzione il sistema di accesso all’alta collina monitorato dalle telecamere intelligenti

I mezzi pesanti (con portata superiore ai 35 quintali) dovranno invece percorrerla a senso unico alternato

MONTEVECCHIA – Era la data attesa da tempo, protratta oltre modo dalle lungaggini registrate per via dell’allacciamento alla corrente. Da questo pomeriggio, giovedì 11 settembre, via Belvedere è stata finalmente riaperta a doppio senso di marcia.

Moto, auto e mezzi con portata inferiore ai 35 quintali potranno tornare a percorrere normalmente la strada che sale e scende dall’alta collina così come avveniva in passato prima che scattasse l’allerta sulla tenuta statica e geologica della strada costruita in parte a sbalzo sulla collina.

Da oggi pomeriggio è entrato in funzione infatti il sistema di controllo, tramite telecamere intelligenti, dell’accesso all’alta collina da parte dei mezzi pesanti. In mattinata è stata realizzata la nuova segnaletica orizzontale e sono stati posizionati tutti i cartelli relativi a quella verticale in modo da informare gli automobilisti e soprattutto gli autisti dei mezzi pesanti delle restrizioni ancora in vigore per furgoni e camion con portata superiore alle 3,5 tonnellate.

L’impianto costituito da telecamere di ultima generazione permetterà di identificare il peso dei mezzi in transito lungo via Belvedere attivando il semaforo rosso nel caso si superasse la soglia prevista.

Il semaforo sarà sempre acceso con la lanterna gialla lampeggiante: all’arrivo in salita di un veicolo superiore alle 3,5 t si azionerà con un tempo di rosso sufficiente per fare sgomberare la direttrice in discesa. Poi si accenderà il verde in salita e i mezzi transiteranno mantenendosi sulla corsia di sinistra, a monte, in completa sicurezza.

Questo perché a seguito delle indagini di tipo statico effettuate da uno studio di professionisti e relazionate durante un’assemblea pubblica erano state evidenziate delle criticità sulla strada di accesso all’alta collina tanto da prevedere delle restrizioni ai mezzi pesanti.

Dopo aver valutato diverse ipotesi di intervento, tra cui quella di eseguire una messa in sicurezza complessiva della strada, accantonata però, almeno per ora, per via dei costi molto ingenti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ivan Pendeggia, ha optato per questa soluzione dai costi più sostenibili e dai tempi di realizzazione più veloci, arrivando oggi al ripristino della doppia circolazione su via Belvedere per auto e moto.

L’amministrazione comunale ha provveduto a pubblicare all’albo pretorio l’ordinanza relativa alla nuova disciplina della viabilità avvisando la cittadinanza tramite il canale WhatsApp attivo.

Nella comunicazione si rammenta il divieto di superare a destra nonché l’obbligo, pleonastico, di fermarsi a semaforo rosso e di prestare sempre la massima attenzione alla circolazione.

Ad assistere a tutte le operazioni di accensione dell’impianto, insieme al sindaco Pendeggia e alla Polizia locale con la Sovrintendente Sara Fumagalli e l’agente Michele Antinoro, anche la vice sindaca Francesca Colombo, delegata alle questioni legate alla viabilità: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto – il suo commento -. La sicurezza e l’incolumità pubblica sono sempre stati la nostra priorità. Prima di riaprire la strada a doppio senso ovviamente dovevamo essere certi che lo si facesse in sicurezza, così com’è ora. Ringraziamo la Polizia locale e l’ufficio tecnico per l’operato”.