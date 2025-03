Montevecchia, via Belvedere: via libera alla riapertura del marciapiede

Riapertura prevista a brevissimo seppur con la limitazone a 50kg/mq

Quanto alla strada, l’amministrazione Pendeggia sta valutando diverse opzioni per la riapertura il prima possibile

MONTEVECCHIA – Prova di carico superata: il marciapiede di via Belvedere può riaprire al transito dei pedoni seppur con delle limitazioni. È arrivata nei giorni scorsi la relazione sulla prova statica eseguita lungo il camminamento pedonale della strada che sale all’alta Collina, chiuso al transito dei pedoni per i motivi di sicurezza e precauzione che hanno portato l’amministrazione comunale a disciplinare, da più di un anno a questa parte, la viabilità a senso unico alternato lungo la via.

Gli approfondimenti svolti da Tecknoprogetti il 17 febbraio scorso hanno confermato la possibilità di riaprire il marciapiede seppur con la limitazione a 50 kg/m2. “Il che significa che lo riapriremo prima possibile andando a modificare la disposizione delle transenne sulla via per permettere un passaggio più agevole alle automobili in senso unico alternato e, al contempo anche quello delle biciclette lato marciapiede in modo da aumentare la sicurezza” puntualizza il sindaco Ivan Pendeggia.

Entrando nei dettagli della limitazione imposta alla percorrenza del marciapiede, si traduce di fatto nell’impossibilità di fare assembramenti sul camminamento: “Non si può fare capanello lì, ma si può camminare anche a gruppetti di 4, 5,10 persone”.

Per quanto riguarda la strada, la cui percorrenza resta a senso unico alternato, il primo cittadino conclude: “Stiamo procedendo con l’analisi delle soluzioni per la riapertura, anche della sede stradale, prima possibile, ma non possiamo dare ancora una data perché stiamo valutando diverse soluzioni per capirne l’impatto sia sulla popolazione che sui fruitori della strada stessa”.