Monticello: le balze della Limonera riqualificate grazie agli studenti di Enaip

Coinvolti nel progetto 45 studenti del corso professionale per operatore agricolo e tecnico agricolo

Al lavoro per riqualificare l’area verde compresa tra il giardino della biblioteca e via Manzoni

MONTICELLO – Saranno gli studenti dell’Enaip i protagonisti del progetto di rigenerazione urbana del compendio della biblioteca e del parco della Limonera.

Quarantacinque i ragazzi, dal secondo al quarto anno del corso professionale per operatore agricolo e tecnico agricolo, coinvolti nel progetto che riguarda la riqualificazione dell’area della zona verde compresa tra il giardino della biblioteca e la via Manzoni, attraverso la progettazione di un percorso d’interesse botanico/naturalistico, completo di ipotesi di impianto di irrigazione e di piantumazione delle specie di interesse, ideato dagli allievi e condiviso con il Comune.

L’amministrazione comunale ha infatti approvato una convenzione con la Fondazione Enaip Lombardia al fine di coinvolgere gli allievi del corso professionale per operatore agricolo e tecnico agricolo, con sede a Monticello Brianza, in un’attività in contesto di assetto lavorativo.

Il progetto è stato presentato giovedì scorso, 12 ottobre, al granaio del consorzio Villa Greppi dal direttore Enaip Andrea Donegà, dal sindaco Alessandra Hofmann, dai tecnici del Comune Manuela Pelucchi e Paola Pirovano. Presente anche il referente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Matteo Sintini, che ha spiegato agli studenti quali siano le funzioni e storia di questo ente e l’importanza del valore e tutela del paesaggio.

“Ringrazio Enaip che, nelle figure della direzione e del personale docente, ha fin da subito accolto con entusiasmo questa iniziativa, così come l’assessore all’istruzione Maria Teresa Colombo e l’assessore ai servizi alla persona Roberto De Simone. Sono inoltre molto grata alla Soprintendenza, in particolare all’architetto Sintini, che ha seguito i lavori di rigenerazione urbana del compendio intero della Limonera, e l’architetto Catacchio, per aver subito accolto il mio invito ad incontrare gli studenti. Questa sinergia tra le varie istituzioni permetterà ai ragazzi di essere veri protagonisti della loro comunità, decidendo fondamentalmente che aspetto e sviluppo dare alla bellezza delle nostre Balze della Limonera. Sono certa che sapranno realizzare un progetto che arricchirà non solo il loro bagaglio formativo ma anche il bene comune” ha commentato il sindaco di Monticello Brianza Alessandra Hofmann.

Le ha fatto eco Andrea Donegà di Enaip: “Questa iniziativa ci riempie di orgoglio e responsabilità e rimette scuola, docenti, alunne e alunni al centro della Comunità. Ringraziamo davvero il sindaco Hofmann e tutta l’Amministrazione comunale che dimostrano grande interesse per le giovani generazioni e per il loro protagonismo”.

Non solo. “Esperienze come questa sono l’occasione in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi possono mettere competenze e impegno al servizio del bene comune. Un impegno civico capace anche di valorizzare creatività e lavoro di squadra, fattori decisivi per sviluppare spirito critico, ingrediente necessario per essere cittadini consapevoli, proprio quello che, come Enaip, ci prefiggiamo: aiutare le nostre ragazze e i nostri ragazzi, in sinergia con le famiglie, a diventare uomini e donne responsabili, prima ancora che bravi professionisti. Questo progetto, infine, darà loro modo di sperimentare il valore del “ben fatto”, pilastro fondamentale di ogni impegno professionale e spinta motivazionale che da senso al lavoro e all’ingegno umano”.