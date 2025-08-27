Monticello: potenziamento della rete idrica in via Diaz e via Galilei

Lavori affidati a Lario Reti Holding

L’intervento permetterà di ridurre le perdite e migliorare l’efficienza della rete di distribuzione dell’acquedotto

MONTICELLO BRIANZA – Lario Reti Holding ha avviato i lavori di sostituzione e potenziamento di un tratto della rete idrica a Monticello Brianza, esteso da via Diaz fino all’incrocio con via Galilei.

L’intervento, del valore complessivo di 110 mila euro, mira a potenziare l’efficienza del servizio e a ridurre le perdite lungo la rete di distribuzione dell’acquedotto.

Per raggiungere questo obiettivo, le vecchie condotte ormai deteriorate saranno sostituite con nuove tubazioni in PEAD (Polietilene ad Alta Densità), per una lunghezza complessiva di circa 300 metri.

“L’intervento permetterà inoltre di rimuovere le vecchie camerette interrate lungo il tracciato e di spostare i contatori delle utenze in nicchie o pozzetti più accessibili, posizionati ai confini delle proprietà, facilitandone così la manutenzione – continuano da Lario Reti Holding – Per rendere la distribuzione dell’acqua più capillare e affidabile, il progetto prevede anche il collegamento delle vie laterali Fermi e Casati alla rete principale”.

I lavori si concluderanno nella seconda metà di settembre e, al termine del necessario periodo di assestamento del manto stradale, verrà effettuato il ripristino definitivo degli asfalti.