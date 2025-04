Monticello, tutto pronto alle medie per la 2^ Maratona Energiadi

Maratona no stop di 52 ore da venerdì a domenica per produrre energia pulita pedalando

Non solo pedalate: tante le attività previste per… mettere in moto l’intera comunità

MONTICELLO – E’ partito il conto alla rovescia per la maratona Energiadi, la coinvolgente iniziativa di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale a cui anche quest’anno l’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Missaglia e Monticello Brianza ha deciso di partecipare forte del secondo posto sul podio raggiunto lo scorso anno.

La manifestazione, promossa a livello nazionale dal 2013 e rivolta alle scuole, si struttura in una maratona no stop di 52 ore per produrre energia elettrica semplicemente pedalando.

La partecipazione è aperta a grandi e piccini: dalle 14.30 di venerdì 11 aprile fino alle 12.30 di domenica 13 aprile saranno messi a disposizione, all’interno del plesso delle scuole medie Casati di Monticello (in via Diaz, 2) 5 “bike energy system, 2 “handbike” e 2 bike inclusive.

Servono quindi gambe… più o meno allenate per produrre energia e provare anche questa volta a raggiungere il podio della classifica finale. Alla Maratona possono partecipare tutti: dagli alunni ai docenti, passando per famigliari, amici e conoscenti in una rete ampia e fitta creata dal passaparola. Per prenotare il proprio turno, basta cliccare sul link seguente: Prenotazione pedalate.

L’inaugurazione ufficiale dell’evento è stata fissata per le 12 di venerdì, sancendo l’apertura a tutto il territorio di una manifestazione arricchita da tante proposte e attività che faranno da corollario alla divertente maratona delle Energiadi.

Da segnalare, tra le tante proposte, la pedalata venerdì alle 16 con la calciatrice della nazionale italiana Sofia Cantore, i laboratori tematici, gli incontri, le proiezioni di film e perfino la notte da trascorrere a scuola, preceduta da giochi e musica a cura di docenti e genitori. Non poteva mancare un focus sull’energia del corpo, declinata nelle attività sportive presentate da diverse associazioni del territorio; l’energia della creatività e quella della solidarietà e della condivisione con la presentazione di diverse proposte sociali. Gran finale domenica con mercatini, concerto e color party.

PER CONOSCERE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA MARATONA ENERGIADI CLICCA QUI