Monticello, tutto pronto per la giornata dell’albero a Villa Greppi

L’iniziativa si terrà domenica 24 novembre

Tante le proposte pensate per grandi e per piccini

MONTICELLO BRIANZA – Prove di salita in tree climbing, laboratorio di tecniche artistiche per i più piccoli, passeggiata botanica per adulti e una caccia al tesoro ecologica. E’ il ricco menù dell’iniziativa in programma domenica 24 novembre, quando in occasione della giornata nazionale degli alberi, il parco di villa Greppi farà da cornice a una manifestazione pensata per tutelare e valorizzare l’ambiente e il patrimonio arboreo. La giornata vuole infatti promuovere la conoscenza dell’ecosistema e il rispetto delle specie arboree. Fornirà inoltre l’occasione per ammirare gli alberi secolari, abbracciarli, arrampicarsi suoi loro rami e scoprirne le foglie, che proprio in questo periodo si tingono di colori d’autunno.

Laboratori, caccia al tesoro e salita in tree climbing

Ad aprire la domenica di iniziative sarà l’appuntamento fissato per le 14.30 e rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Si tratta di un laboratorio di tecniche artistiche a cura dell’associazione Brig – Cultura e territorio e dal titolo “Sotto gli alberi con il naso all’insù-forme colorate di tronchi, rami e foglie”. A seguire sarà la volta di “A caccia dei giganti buoni” rivolta a tutti e a cura degli educatori ambientali della Cooperativa Sociale META. La caccia al tesoro ecologica permetterà di scoprire e riconoscere gli alberi – i giganti buoni, appunto – che da anni crescono e si trasformano nel Parco di Villa Greppi. In programma sempre per le 14.30 la prova di salita in tree climbing per bambini, che anche quest’anno vedrà la partecipazione di operatori certificati European Tree Worker. E’ fissata invece per le 15 la passeggiata botanica: un bellissimo viaggio nei segreti degli alberi! L’iniziativa è rivolta agli adulti ed è curata da Elia Galbusera, responsabile del servizio manutentivo del Parco del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Merenda per tutti a conclusione della manifestazione

A chiusura del pomeriggio merenda per tutti a cura di Bike Action Team Galgiana di Casatenovo. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti. Prenotazione obbligatoria per i laboratori entro le 11 di giovedì 21 novembre. Bisogna scrivere all’indirizzo: attivitaculturali@villagreppi.it. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.