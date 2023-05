Nameless: sicurezza, viabilità e parcheggi. Il piano della Prefettura

Si aspettano 30 mila spettatori ogni giorno per il festival Nameless ad Annone

Una centrale operativa unificata. Localizzati i parcheggi: 7 mila posti auto stimati

ANNONE – Predisposta la macchina della sicurezza in vista del Nameless Music Festival: per il grande evento di musica elettronica, che quest’anno festeggia la sua decima edizione, si prevedono circa 30 mila spettatori ogni giorno, dal 1 al 4 giugno. (QUI PROGRAMMA E NOVITA’)

Per questo sull’evento è alta l’attenzione della Prefettura che ha definito con gli organizzatori gli aspetti legati alla sicurezza ma anche alla viabilità, affinché il festival si svolga in maniera ordinata e senza disagi per il territorio.

Il prefetto Sergio Pomponio ha presieduto più riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica “nel corso delle quali sono stati esaminati tutti gli aspetti potenzialmente critici relativi sia all’area interna, preposta a ospitare l’evento, sia alle vie di accesso e uscita, alla capienza dei parcheggi e alle possibili ripercussioni sulla viabilità” spiegano dalla Prefettura.

E’ stata istituita una Centrale Operativa Unificata, che comprende le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il 118 e la protezione civile, che opererà in stretto raccordo con il centro direzionale per la sicurezza della manifestazione.

Agenti saranno dislocati nelle aree di filtraggio per lo svolgimento delle specifiche attività di polizia, quali identificazione e perquisizione, mentre gli steward svolgeranno le operazioni di controllo sommario con il metal detector sulle persone e sugli zaini.

Saranno impiegate pattuglie interforze e personale automontato. Sarà assicurato il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza, degli artificieri della Polizia di Stato e dei Reparti Speciali di Carabinieri e Polizia di Stato. Saranno presenti anche unità del Reparto Prevenzione Crimine, provenienti da Milano, per ulteriori controlli nei territori interessati e presso il terminal di partenza delle navette. Saranno, infine, potenziati i servizi di prevenzione antidroga.

Viabilità e parcheggi

Il Piano di Viabilità, elaborato dalla Polizia Stradale, tiene conto dell’esigenza di garantire la fluidità della circolazione sulla SS36, interessata dai veicoli che si recheranno non solo alla manifestazione, ma anche verso le località turistiche.

Sono state delocalizzate le aree di parcheggio, garantendo anche la possibilità ai partecipanti di raggiungere la manifestazione con mezzi alternativi all’auto privata.

Il piano dei parcheggi conta una capienza di circa 7000 posti auto stimati-che potrebbero essere ulteriormente aumentati fanno sapere dalla Prefettura – così consentendo di soddisfare un’utenza pari a circa 18.000 persone, tenuto conto dell’utenza che si avvarrà del servizio navetta.

Nei punti di snodo dei parcheggi, gli organizzatori posizioneranno cartellonistica aggiuntiva di indirizzamento e forniranno agli utenti anche informazioni relative a eventuali saturazioni delle aree di sosta.

Gli spettatori riceveranno informazioni di dettaglio sui parcheggi associati al biglietto di ingresso e avranno cura di seguire le comunicazioni dell’organizzazione, che verranno sistematicamente aggiornate. Specificamente i parcheggi sono localizzati nei seguenti Comuni:

“P1” Annone di Brianza, via per La Poncia – Parcheggio interno per il pubblico, per i dipendenti del Festival (parcheggio individuato con il colore verde);

“P2” Molteno, zona industriale (azienda OMET) (parcheggio individuato con il colore rosso);

“P3” Bosisio Parini, via al Pascolo (parcheggio individuato con il colore viola);

“P4” Bosisio Parini, via del Carreggio, Crossodromo, auto previste 2000 (parcheggio individuato con il colore giallo).

Per il carico scarico passeggeri è previsto un parcheggio ad Annone di Brianza, Zona Industriale, che verrà utilizzato come punto di carico e scarico per i bus navetta e per le auto private. Lungo il percorso sarà istituito un divieto di sosta e garantita la sola fermata (parcheggio individuato con il colore arancione).

Dalle aree parcheggio il luogo dell’evento è raggiungibile attraverso un percorso pedonale su strada sterrata che verrà illuminata e resa fruibile agli avventori.

I bus navetta da Lecco

Per agevolare il raggiungimento del luogo dell’evento saranno garantiti anche bus navetta dedicati che procederanno lungo il seguente itinerario: Parcheggio Lecco via Badoni (Scuola Parini) – SS36 sud ponte Manzoni – SS36 sud svincolo di uscita Annone di Brianza – SP49 direzione Oggiono – Parcheggio carico scarico Zona Industriale Annone di Brianza.