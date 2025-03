Nasce il Comitato IPA ‘Alta Brianza’ per unire le forze di polizia

L’associazione ha lo scopo di avvicinare gli appartenenti delle diverse forze di polizia, promuovendo il miglioramento del loro livello culturale e professionale

OGGIONO – Lo scorso sabato, 22 febbraio 2025, si è svolta l’assemblea costitutiva del nuovo Comitato Locale dell’International Police Association (IPA) “Alta Brianza”. La sede è stata stabilita a Oggiono (LC), nella frazione di Imberido, all’interno degli uffici comunali. Un momento significativo per l’associazione, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti regionali. A presiedere l’assemblea è stato Gerardo Velotto, tesoriere della 2ª Delegazione IPA Lombardia, con la presenza del presidente regionale, Domenico Faretra.

Durante l’incontro, sono stati eletti i membri del Comitato Esecutivo Locale, secondo le disposizioni dello statuto nazionale dell’IPA. A guidare il nuovo comitato sarà Antonio Guadagnino, della Guardia di Finanza, affiancato dal vicepresidente Emilio Villa, dei Carabinieri, e dal segretario Ivano Cefalo, sempre dei Carabinieri. La squadra si completa con il vice segretario Roberto De Maio (Guardia di Finanza), il tesoriere Luigi Andreozzi (Polizia di Stato), e il vice tesoriere Matteo Zizza (Polizia Penitenziaria). Inoltre, sono stati nominati due membri supplenti: Francesco Fiorenza e Michele Ziccone, entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza.

L’IPA è un’associazione internazionale, apolitica e senza scopo di lucro, che nasce nel 1949 e conta oggi circa 360.000 iscritti in 64 stati di tutto il mondo, di cui 16.000 in Italia. L’associazione ha lo scopo di avvicinare gli appartenenti delle diverse forze di polizia, promuovendo il miglioramento del loro livello culturale e professionale tramite convegni, viaggi studio, e manifestazioni di varia natura. L’IPA si distingue anche per iniziative turistiche e sociali, come gite e crociere, e per l’assistenza al personale attraverso convenzioni con enti e strutture ricettive.

Inoltre, il Comitato Esecutivo dell’IPA “Alta Brianza” ha aperto le iscrizioni per l’anno 2025, invitando tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sia in servizio che in congedo, a far parte di questa “grande famiglia”. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il comitato tramite la mail ipa.altabrianza@gmail.com.