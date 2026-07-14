Nasce il Fondo d’Ambito del Meratese: imprese, Comuni e Terzo settore insieme per progetti collettivi

Comuni, imprese, Terzo settore e sistema

sociosanitario in rete attorno a obiettivi condivisi

“Costruire uno strumento che non sia soltanto di raccolta di risorse, ma soprattutto di regia territoriale”

MERATE – Nasce il Fondo d’Ambito del Meratese: imprese, Comuni e Terzo settore

insieme per sostenere welfare, sanità e progetti territoriali.

La governance del Fondo, istituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese, sarà affidata a un Comitato di indirizzo composto dai rappresentanti dei Comuni dell’Ambito, del settore produttivo e della Fondazione stessa. Ne faranno parte il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci, un rappresentante per ciascuna conferenza dei sindaci di Meratese e Casatese, il Presidente dell’Assemblea di Retesalute, tre rappresentanti delle aziende sostenitrici del Fondo e il Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Il Comitato avrà il compito di promuovere la raccolta delle donazioni, individuare le

priorità del territorio, valutare i progetti da finanziare e definire gli indirizzi della

programmazione.

“L’istituzione del Fondo d’Ambito rappresenta un passaggio molto importante per il

nostro territorio, perché ci consente di dotarci di uno strumento stabile di

governance, capace di mettere in rete Comuni, imprese, Terzo settore e sistema

sociosanitario attorno a obiettivi condivisi. È una scelta che rafforza la capacità di

programmazione e coordinamento dell’intero Ambito e che permette di affrontare in

modo più efficace e strutturato i bisogni della comunità, valorizzando il contributo di

tutti gli attori coinvolti”, sottolinea Mattia Salvioni Sindaco del Comune di Merate.

Il Fondo, infatti, nasce per favorire sviluppo territoriale e risposte condivise ai bisogni

della comunità meratese e casatese, coinvolgendo pubbliche amministrazioni,

imprese, associazioni e cittadini. Le risorse raccolte sosterranno programmi

continuativi e progetti innovativi — promossi da enti del Terzo settore, organizzazioni

non profit, Comuni dell’Ambito o ASST di Lecco — nei settori del welfare, delle

politiche giovanili e familiari, del sostegno alle persone fragili, dell’abitare, della

sanità e della mobilità sociale. Tra gli esempi di intervento diretto, quelli relativi a

percorsi di inserimento lavorativo, interventi contro la povertà educativa, progetti

sanitari o di housing sociale, servizi di trasporto dedicati ai più fragili. I Comuni

stessi, attraverso il Fondo di Ambito, avranno la facoltà di co-finanziare i programmi

e i progetti sopraindicati, di cui altri esempi sono l’esperienza di Utile Estate

destinato ai giovani e Sam percorso socio-occupazionale destinato a più vulnerabili.

“Il Fondo d’Ambito nasce con una visione precisa: costruire uno strumento che non

sia soltanto di raccolta di risorse, ma soprattutto di regia territoriale. La sua forza sta proprio nella capacità di mettere attorno allo stesso tavolo i diversi soggetti del

territorio, favorendo coordinamento, corresponsabilità e una programmazione

condivisa degli interventi. In questo modo possiamo rendere più efficaci le risposte ai

bisogni sociali e sanitari e accompagnare, con una prospettiva di sistema, lo sviluppo di progettualità che abbiano un impatto concreto e duraturo sulle nostre

comunità”, dichiara Fabio Crippa, presidente dell’Ambito Distrettuale.

Le donazioni potranno essere effettuate in tre diverse modalità: come contributi

indistinti al Fondo, destinati ai progetti selezionati dal Comitato di indirizzo; oppure —

ed è questo uno degli elementi centrali del coinvolgimento delle realtà imprenditoriali

del territorio — attraverso sottoconti aziendali, che consentiranno alle imprese

aderenti di indicare direttamente i progetti da sostenere; infine, come donazioni

finalizzate a specifiche iniziative individuate dal donatore.