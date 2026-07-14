Nasce il Fondo d’Ambito del Meratese: imprese, Comuni e Terzo settore insieme per progetti collettivi

Comuni, imprese, Terzo settore e sistema
sociosanitario in rete attorno a obiettivi condivisi
“Costruire uno strumento che non sia soltanto di raccolta di risorse, ma soprattutto di regia territoriale”
MERATE – Nasce il Fondo d’Ambito del Meratese: imprese, Comuni e Terzo settore
insieme per sostenere welfare, sanità e progetti territoriali.
La governance del Fondo, istituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese, sarà affidata a un Comitato di indirizzo composto dai rappresentanti dei Comuni dell’Ambito, del settore produttivo e della Fondazione stessa. Ne faranno parte il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea dei Sindaci, un rappresentante per ciascuna conferenza dei sindaci di Meratese e Casatese, il Presidente dell’Assemblea di Retesalute, tre rappresentanti delle aziende sostenitrici del Fondo e il Presidente della Fondazione comunitaria del Lecchese.
Il Comitato avrà il compito di promuovere la raccolta delle donazioni, individuare le
priorità del territorio, valutare i progetti da finanziare e definire gli indirizzi della
programmazione.
“L’istituzione del Fondo d’Ambito rappresenta un passaggio molto importante per il
nostro territorio, perché ci consente di dotarci di uno strumento stabile di
governance, capace di mettere in rete Comuni, imprese, Terzo settore e sistema
sociosanitario attorno a obiettivi condivisi. È una scelta che rafforza la capacità di
programmazione e coordinamento dell’intero Ambito e che permette di affrontare in
modo più efficace e strutturato i bisogni della comunità, valorizzando il contributo di
tutti gli attori coinvolti”, sottolinea Mattia Salvioni Sindaco del Comune di Merate.
Il Fondo, infatti, nasce per favorire sviluppo territoriale e risposte condivise ai bisogni
della comunità meratese e casatese, coinvolgendo pubbliche amministrazioni,
imprese, associazioni e cittadini. Le risorse raccolte sosterranno programmi
continuativi e progetti innovativi — promossi da enti del Terzo settore, organizzazioni
non profit, Comuni dell’Ambito o ASST di Lecco — nei settori del welfare, delle
politiche giovanili e familiari, del sostegno alle persone fragili, dell’abitare, della
sanità e della mobilità sociale. Tra gli esempi di intervento diretto, quelli relativi a
percorsi di inserimento lavorativo, interventi contro la povertà educativa, progetti
sanitari o di housing sociale, servizi di trasporto dedicati ai più fragili. I Comuni
stessi, attraverso il Fondo di Ambito, avranno la facoltà di co-finanziare i programmi
e i progetti sopraindicati, di cui altri esempi sono l’esperienza di Utile Estate
destinato ai giovani e Sam percorso socio-occupazionale destinato a più vulnerabili.
“Il Fondo d’Ambito nasce con una visione precisa: costruire uno strumento che non
sia soltanto di raccolta di risorse, ma soprattutto di regia territoriale. La sua forza sta proprio nella capacità di mettere attorno allo stesso tavolo i diversi soggetti del
territorio, favorendo coordinamento, corresponsabilità e una programmazione
condivisa degli interventi. In questo modo possiamo rendere più efficaci le risposte ai
bisogni sociali e sanitari e accompagnare, con una prospettiva di sistema, lo sviluppo di progettualità che abbiano un impatto concreto e duraturo sulle nostre
comunità”, dichiara Fabio Crippa, presidente dell’Ambito Distrettuale.
Le donazioni potranno essere effettuate in tre diverse modalità: come contributi
indistinti al Fondo, destinati ai progetti selezionati dal Comitato di indirizzo; oppure —
ed è questo uno degli elementi centrali del coinvolgimento delle realtà imprenditoriali
del territorio — attraverso sottoconti aziendali, che consentiranno alle imprese
aderenti di indicare direttamente i progetti da sostenere; infine, come donazioni
finalizzate a specifiche iniziative individuate dal donatore.
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