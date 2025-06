Nascono i “Bosisiesi”: il dolce ufficiale di Bosisio Parini è realtà

I dolci erano stati preparati nel corso del cooking show dello scorso 15 maggio

BOSISIO – Una dolce notizia chiude in bellezza il Maggio Pariniano: dopo il grande successo del Cooking Show del 15 maggio, dove erano stati presentati in anteprima, da oggi i “Bosisiesi”, i biscotti ufficiali di Bosisio Parini, entrano ufficialmente in produzione.

Il merito va alla creatività della Scuola Enaip di Lecco e in particolare al Prof. Marco Gennuso e ai suoi studenti, che hanno ideato un biscotto originale e delizioso, pensato per rappresentare l’identità del nostro Comune. Il loro formato quadrato richiama infatti lo stemma comunale, un dettaglio simbolico che unisce gusto e appartenenza.

Un ringraziamento speciale va anche all’attività commerciale L’ Angolo Dolce di Bosisio, che ha accolto con entusiasmo la proposta e si è subito messa all’opera per trasformare il progetto in realtà. Grazie alla loro passione e professionalità, oggi possiamo assaporare un biscotto che racconta il nostro territorio.

Il Sindaco Gilardi e l’Assessore Riva esprimono profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa: “Un esempio concreto di collaborazione tra scuola, istituzioni e commercio locale – dichiarano – e un bellissimo modo per celebrare Bosisio Parini con dolcezza.”

I Bosisiesi sono ora disponibili per l’acquisto o la prenotazione presso L’ Angolo Dolce: un piccolo grande simbolo del nostro Comune da gustare… e da regalare.