Dal 28 novembre al 10 gennaio basterà presentare il biglietto di uno dei siti coinvolti per ottenere un euro di riduzione sull’ingresso all’altro

L’accordo coinvolge Villa Monastero, Orrido, Ca’ del Diavol e siti BAC

VARENNA/BELLANO – Un unico itinerario tra Varenna e Bellano, con la possibilità di visitare più luoghi della cultura beneficiando di una riduzione sul prezzo d’ingresso. In occasione delle iniziative natalizie 2026-2027, la Provincia di Lecco e il Comune di Bellano avviano una collaborazione per promuovere insieme Villa Monastero, l’Orrido di Bellano, la Ca’ del Diavol e i siti BAC – Bellano Arte Cultura.

L’accordo sarà valido dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 e prevede uno sconto reciproco di un euro sul biglietto intero. Chi presenterà alla biglietteria dell’Orrido un biglietto di Villa Monastero potrà usufruire della riduzione per l’ingresso all’Orrido, alla Ca’ del Diavol e ai siti BAC. Allo stesso modo, mostrando alla biglietteria di Villa Monastero un biglietto dell’Orrido o dei siti BAC, sarà possibile ottenere un euro di sconto sull’ingresso alla Villa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso del Sistema Museale della provincia di Lecco, coordinato dalla Provincia e composto da 58 realtà tra musei, ecomusei e luoghi della cultura. La rete lavora per favorire la conservazione, la valorizzazione e la promozione coordinata del patrimonio culturale locale. La collaborazione tra Villa Monastero e i siti di Bellano punta proprio a mettere in relazione realtà diverse, incentivando i visitatori a scoprire più luoghi attraverso un’offerta integrata.

La promozione si accompagna alle iniziative natalizie organizzate nelle due località. Nel Giardino botanico di Villa Monastero, dal 7 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, è visitabile l’allestimento “Un sogno di luce”, con installazioni luminose e decorazioni pensate per valorizzare il complesso storico, architettonico e paesaggistico. A Bellano, invece, l’Orrido ospiterà “Orrido Ice Christmas”, un percorso di luci e proiezioni multimediali che accompagnerà i visitatori dal 28 novembre 2026 al 28 febbraio 2027.

“Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come il Sistema Museale della provincia di Lecco possa tradursi in nuove opportunità di collaborazione e promozione per le realtà che ne fanno parte”, commenta la presidente della Provincia Alessandra Hofmann. Mettere in rete Villa Monastero, l’Orrido e i siti BAC, sottolinea, significa invitare il pubblico a scoprire un patrimonio diffuso, nel quale cultura, paesaggio e identità dei luoghi si integrano.

Sulla stessa linea il sindaco di Bellano e vicepresidente del Sistema Museale Antonio Rusconi, secondo cui la collaborazione con la Provincia e Villa Monastero rafforza il ruolo di Bellano nella rete culturale e turistica provinciale. “Con questa iniziativa vogliamo offrire ai visitatori un motivo in più per conoscere luoghi diversi e complementari, favorendo una scoperta più ampia del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio”, afferma.

La riduzione di un euro sarà riconosciuta esclusivamente alle biglietterie fisiche, presentando il biglietto dell’altro sito in formato cartaceo oppure elettronico. Non sarà quindi applicabile agli acquisti online né cumulabile con altre promozioni o agevolazioni. Ogni biglietto darà diritto a una sola riduzione.