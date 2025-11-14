Natale a Colico: tornano i mercatini e la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi

L’apertura ufficiale a partire da sabato 29 novembre

Per oltre un mese, il lungolago si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci e decorazioni

COLICO – Anche quest’anno Colico si prepara a vivere la magia del Natale con l’apertura ufficiale dei Mercatini di Natale e della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi, a partire da sabato 29 novembre.

Per oltre un mese, il lungolago si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio, tra luci e decorazioni. I Mercatini di Natale proporranno prodotti artigianali e idee regalo, creando un’atmosfera accogliente che accompagnerà cittadini e visitatori lungo tutto il periodo delle festività. Accanto alle casette di legno dei mercatini, sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio, pronta ad accogliere famiglie, bambini e appassionati di ogni età. Un’occasione per vivere insieme la magia delle feste. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 29 novembre, con l’apertura degli stand e della pista di pattinaggio.

I Mercatini di Natale saranno aperti nelle seguenti date: 29-30 novembre, 6-7-8 dicembre, 13-14 dicembre, 20-21 dicembre, 23-24 dicembre, 26-27-28 dicembre, 1° gennaio, 3-4-5-6 gennaio e 10-11 gennaio.

La pista di pattinaggio su ghiaccio sarà aperta da lunedì a giovedì dalle ore 15.30 alle 20.00, il venerdì dalle ore 15.30 alle 22.00, il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22.00, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00. Il costo dei biglietti, comprensivo di noleggio pattini, sarà il seguente: €7,00 per adulti per la durata di 1 ora, €5,00 per bambini sotto il metro di altezza per la durata di 1 ora.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi all’InfoPoint di Colico tramite e-mail all’indirizzo info@visitcolico.it.