Nibionno celebra i valori della Liberazione: fanfara dei Bersaglieri e gemellaggio con Capaci

In programma una giornata di celebrazioni: alzabandiera, corteo, Messa e il patto di gemellaggio con Capaci

Appuntamento domenica 19 aprile

NIBIONNO – Una giornata all’insegna dei valori della Patria, della Libertà, del Tricolore, della legalità e della giustizia. È quella in programma domenica 19 aprile a Nibionno, dove l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia istituzionale aperta a tutta la cittadinanza in occasione della celebrazione anticipata della Festa della Liberazione.

L’evento sarà arricchito dalla partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri “Guglielmo Colombo”, che accompagnerà i momenti più significativi della mattinata, contribuendo a rendere ancora più solenne la ricorrenza.

Tra i momenti centrali della giornata, la costituzione della nuova sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e la formalizzazione del patto di gemellaggio con il Comune di Capaci, in provincia di Palermo. Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco di Capaci, Pietro Puccio.

Il programma prenderà il via alle 8.30 con il ritrovo presso il Centro sportivo comunale di via Kennedy. Alle 9 è previsto l’alzabandiera con la deposizione della corona d’alloro, seguito alle 9.30 dal saluto di benvenuto e dal corteo accompagnato dalla fanfara dei Bersaglieri.

Alle 10 si terrà la Santa Messa nella chiesa di Cibrone, a cui seguirà la cerimonia ufficiale con gli interventi istituzionali e le celebrazioni. La giornata si concluderà con un momento conviviale: un pranzo comunitario presso l’oratorio di Cibrone.

L’invito del Comune è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento di condivisione e memoria collettiva, nel segno dei valori fondanti della Repubblica.