Nibionno firma il Protocollo con Plastic Free: accordo per tutelare l’ambiente e combattere l’inquinamento

L’amministrazione guidata dalla sindaca Laura Di Terlizzi formalizza la collaborazione con il sodalizio ecologista

La sinergia punta a coinvolgere residenti e istituzioni in iniziative concrete di salvaguardia ecologica

NIBIONNO – Un’alleanza strategica nel segno della sostenibilità e della salvaguardia del territorio. Il Comune di Nibionno ha ufficialmente siglato il Protocollo d’Intesa con l’associazione Plastic Free, segnando un passaggio fondamentale nelle politiche di tutela ecologica e nella promozione di una coscienza civica orientata al rispetto dell’ecosistema.

L’accordo rappresenta uno strumento operativo destinato a consolidare il dialogo tra la pubblica amministrazione, il corpo sociale e la rete del volontariato. L’obiettivo condiviso mira a preservare l’ambiente locale, contrastare in modo capillare la dispersione della plastica e favorire la diffusione di comportamenti virtuosi all’interno della comunità.

Un passaggio istituzionale accolto con favore dai promotori dell’iniziativa, che hanno espresso un sentito apprezzamento verso l’amministrazione comunale e la sindaca Laura Di Terlizzi per la sensibilità politica e l’attenzione riscontrate rispetto alle dinamiche ecologiche.

Sul fronte associativo, il percorso ha visto il contributo della referente di Plastic Free, Lara Sala, unitamente all’operato della squadra di Plastic Free Lecco, attivamente impegnata sul territorio nelle attività di sensibilizzazione e nella promozione di azioni concrete a difesa dell’ambiente.

Il patto d’intesa, formalizzato nella mattinata di sabato 24 ottobre, pone così le basi per una serie di interventi coordinati orientati alla riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione del patrimonio naturale cittadino.