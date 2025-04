Nibionno. Terminati i lavori per la riduzione delle perdite idriche in via Conciliazione

Opere realizzate da Lario Reti Holding

Sostituiti più di 250 metri di reti ammalorate con circa 170 mila euro dal PNRR

NIBIONNO – Si sono concluse le operazioni di Lario Reti Holding per la sostituzione di tratti di rete acquedottistica in via Conciliazione, nel comune di Nibionno.

“Il progetto ha previsto la posa di circa 250 metri di tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità), un materiale plastico caratterizzato da elevate forze intermolecolari e maggiore rigidità, per sostituire tratti di rete danneggiati. Sono stati inoltre installati saracinesche di sezionamento e passacavi per garantire l’alimentazione elettrica di alcuni dispositivi idraulici” spiegano da Lario Reti Holding.

L’investimento, del valore complessivo di circa 170 mila euro e interamente finanziato dal PNRR, rientra tra gli interventi previsti per l’efficientamento e il monitoraggio della rete idrica, sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR.

I lavori sono stati realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali del contesto, garantendo la continuità della struttura e del suo assetto originario. I ripristini definitivi della pavimentazione stradale sono previsti per l’estate del 2025, al termine di un periodo di assestamento del manto stradale di circa sei mesi.