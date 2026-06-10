Notte di Colle si conferma un successo: oltre 3mila persone all’evento

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La manifestazione si è tenuta sabato sera a Nava

Musica, buon cibo e tanto divertimento per una serata da incorniciare

COLLE BRIANZA – Oltre tre mila persone hanno preso parte sabato sera a Notte di Colle, la manifestazione promossa dall’associazione The Nox in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione gli spazi a Nava e i volontari garantendo l’ordine e la sicurezza dell’evento.

Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa ha saputo coniugare musica, buon cibo e tanto divertimento, richiamando tantissime persone, dai più giovani desiderosi di gustarsi della musica dal vivo alle famiglie in cerca di un momento di aggregazione e convivialità.

Ad esibirsi, in una maratona di otto ore di musica senza interruzioni, Edo Corti, Ester Pirola, Polhar, Enzino FargettaHellen — DJ ed Edmmaro, con la voce di Ricky Aristarco a scandire il ritmo della serata.

Presente per l’intera durata dell’evento il sindaco Tiziana Galbusera che ha voluto ringraziare, insieme agli organizzatori, anche i volontari che hanno montano e smontato le attrezzature e il palco, coloro che si sono occupati del servizio di pulizia e le forze dell’ordine che hanno garantito che Notte di Colle si svolgesse in piena sicurezza.

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