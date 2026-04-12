Novate di Merate, EcoWarriors raccolgono 180 kg di rifiuti: allarme degrado

Al lavoro anche il sindaco di Merate Mattia Salvioni e alcuni membri dell’amministrazione comunale

Raccolti 180 chilogrammi di rifiuti tra cui 673 mozziconi di sigaretta

MERATE – Un intervento concreto, numeri alla mano, che restituisce la fotografia di un problema ancora radicato: rifiuti abbandonati e scarsa attenzione al decoro urbano. A Novate di Merate, un gruppo di volontari ha dato prova di impegno civico con un’azione di pulizia che ha prodotto risultati significativi, riportando al centro il tema della tutela ambientale.

Nella mattinata di oggi, venti EcoWarriors – tra cui il sindaco Mattia Salvioni e alcuni membri dell’amministrazione comunale di Merate – si sono messi al lavoro per ripulire alcune aree del territorio. Al termine delle operazioni, il bilancio è stato di 180 chilogrammi di rifiuti raccolti.

Tra il materiale recuperato non solo i consueti rifiuti “da passeggio”, ma anche elementi più insoliti e impattanti: 673 mozziconi di sigaretta rinvenuti in poco più di due ore, un casco da moto, un bastone per tendaggi e persino olio minerale esausto. Dati che evidenziano una diffusione ancora preoccupante di comportamenti incivili.

L’iniziativa assume così un valore che va oltre il singolo intervento, richiamando l’urgenza di rafforzare l’educazione ambientale e il rispetto per il territorio. Quella che troppo spesso viene percepita come una consuetudine – la presenza di rifiuti abbandonati – resta invece un fenomeno da contrastare con determinazione.

Un sentito ringraziamento e un grande elogio sono stati rivolti a tutti i volontari coinvolti: il loro impegno, il loro esempio e il loro senso civico rappresentano un modello concreto per l’intera comunità.