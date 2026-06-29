Novate in festa con don Eugenio per il 60esimo di ordinazione sacerdotale

Ieri, domenica, i festeggiamenti insieme alla comunità alla presenza di monsignor Franco Giulio Brambilla

Coadiutore a Missaglia, parroco a Robbiate e poi a Olginate, don Eugenio, classe 1942 e spirito vulcanico, guida la parrocchia di Novate dal 2018

MERATE – “Siamo orgogliosi di te”. E’ un tributo d’amore quello rivolto a don Eugenio Folcio dalla comunità di Novate che ieri, domenica 28 giugno, si è stretta intorno al suo parroco in occasione del 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

“Sei decenni spesi con amore, dedizione e sempre con il sorriso, diventando una guida, un punto di riferimento e un amico per intere generazioni di giovani, animatori e famiglie. Grazie don Eugenio per ogni parola di conforto, per ogni momento di gioco e per aver reso il nostro oratorio una casa” hanno sottolineato i parrocchiani con un bel post pubblicato sui social a conclusione della tre giorni di iniziative organizzate per festeggiare un prete che, a dispetto delle 84 primavere quest’anno, non ha perso vitalità, entusiasmo e voglia di fare.

Tra le iniziative promosse dalla parrocchia di Santo Stefano per stringersi intorno al suo vulcanico sacerdote, spiccano l’incontro dialogo con don Manuel Belli, intitolato “Le confessioni di un parroco imbruttito” di venerdì scorso e la messa solenne di domenica presieduta da monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara e amico di don Eugenio, seguita nel pomeriggio dal concerto della banda sociale meratese e da diverse attività proposte dal gruppo giovani.

Originario di Canzo e ordinato sacerdote il 28 giugno 1966, don Eugenio ha iniziato il suo ministero sacerdotale svolgendo l’incarico di coadiutore dell’oratorio di Missaglia. Dopo poco meno di 20 anni il trasferimento a Robbiate, come parroco, comunità dove è rimasto dal 1988 al 2005 vedendo crescere generazioni di giovani. Dopo 17 anni in Brianza il trasferimento nella parrocchia di Sant’Agnese a Olginate dove è rimasto fino al 2018, anno in cui è tornato in Brianza, per la precisione a Novate, rivitalizzando con le sue idee e il suo carisma l’oratorio.