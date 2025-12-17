Nuovamente operativo l’ufficio postale di Calco dopo gli interventi Polis

Disponibili anche i servizi INPS e presto altri servizi della Pubblica Amministrazione

CALCO – Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Calco in Largo Pomeo, 6. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere, anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati ristrutturazione dell’ufficio con nuova pavimentazione, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico, realizzazione di una nuova postazione relazionale ribassata con sedute, installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni ed altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale saranno disponibili anche i servizi INPS (il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico) e presto altri servizi della Pubblica Amministrazione (certificati anagrafici, di stato civile, richiesta del passaporto, etc).

L’ufficio postale di Calco è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.