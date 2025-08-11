Nuovi limiti di velocità e modifiche alla viabilità in viale Verdi, via De Gasperi e via Cerri

Migliorare la sicurezza stradale e a tutela degli utenti più vulnerabili
Diminuire il rischio di incidenti in aree caratterizzate da intenso traffico pedonale
MERATE – L’Amministrazione comunale di Merate informa che, a partire da questa settimana, entreranno in vigore importanti modifiche alla disciplina della circolazione in alcuni tratti di viale Verdi, via De Gasperi e via Cerri, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e a tutela degli utenti più vulnerabili.
Le nuove disposizioni prevedono:
Riduzione del limite massimo di velocità a 40 km/h laddove possibile, in conformità alle prescrizioni del nuovo Codice della strada
- viale Verdi, dal civico 55 fino alla rotatoria con via Turati / via De Gasperi / via Trieste;
- via De Gasperi, dal tratto tra la rotatoria con via Montello e l’intersezione con via Lodovichi e via Bonfanti;
- via Cerri, tra l’intersezione con via Canonica e via Giotto.
Divieto di transito per autotreni ed autoarticolati, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, lungo tutto l’asse viario viale Verdi – via De Gasperi – via Cerri.
Le modifiche nascono dall’esigenza di ridurre la velocità media dei veicoli, diminuire il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza in aree caratterizzate da intenso traffico pedonale, attraversamenti non semaforizzati, istituti scolastici, luoghi di culto e fermate autobus ad alta frequentazione.
L’Amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e invita tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica e a rispettare i limiti, contribuendo così alla sicurezza collettiva.