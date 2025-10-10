Nuovi “Percorsi di Intraprendenza” all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco

Tre indirizzi innovativi: digitale, sportivo-scientifico e linguistico per formare studenti curiosi, competenti e pronti al futuro

L’obiettivo è accompagnare i ragazzi nella crescita personale e culturale, formando cittadini consapevoli, creativi e pronti ad affrontare le sfide del futuro

LECCO – Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco presenta tre nuovi percorsi di potenziamento dedicati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iniziativa, intitolata “Percorsi di Intraprendenza: coltivare sogni, talenti e stupore”, nasce con l’obiettivo di rispondere alle sfide della contemporaneità e offrire agli studenti strumenti per crescere in modo completo, unendo conoscenze, competenze e curiosità.

Il primo dei tre indirizzi è il percorso digitale, informatico e tecnologico, pensato per sviluppare nei ragazzi una solida padronanza del mondo digitale e del pensiero computazionale. Il progetto unisce l’uso consapevole dei dispositivi tecnologici con attività di programmazione, robotica educativa e introduzione all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è formare cittadini digitali competenti, responsabili e creativi, capaci di affrontare il futuro con spirito critico.

Accanto a questo prende forma il percorso sportivo e scientifico, un binomio inedito che unisce il movimento alla scoperta del mondo STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Gli studenti saranno coinvolti in laboratori, esperienze pratiche e uscite sul territorio, per apprendere attraverso il corpo e la mente in un percorso che promuove equilibrio, salute e curiosità scientifica.

La terza proposta è il percorso linguistico e comunicativo, dedicato allo sviluppo delle competenze linguistiche e alla promozione del dialogo interculturale. L’ampliamento dell’offerta di lingue straniere, l’uso di metodologie comunicative attive e i progetti di collaborazione internazionale permetteranno agli studenti di aprirsi al mondo, imparando a comunicare e comprendere con consapevolezza in una società sempre più globale.

“Questi nuovi percorsi di approfondimento – spiega la direzione dell’Istituto – rappresentano la nostra volontà di offrire una scuola dinamica, attenta ai talenti di ciascuno e capace di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, sia personale che culturale. Educare oggi significa preparare cittadini del domani, capaci di innovare, collaborare e affrontare con fiducia le sfide di una società in continuo cambiamento.”

Da sempre punto di riferimento educativo del territorio, l’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco conferma così la propria identità: una scuola che unisce la tradizione salesiana all’innovazione didattica, e che continua a credere nel futuro dei giovani, offrendo loro una formazione che educa alla vita e guarda con fiducia al domani.