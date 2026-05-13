Nuovo ponte di Paderno, la Provincia: “La posizione dovrà essere quella voluta dai territori”

La nota della Provincia di Lecco sul nuovo ponte di Paderno

“La nostra priorità è garantire la continuità funzionale e strutturale della Sp 54”

PADERNO D’ADDA – “La Provincia di Lecco vede con favore la realizzazione di un nuovo e ulteriore ponte stradale. La posizione di tale infrastruttura dovrà essere quella indicata e voluta dai territori (Comuni) e saremo pronti a sostenere le scelte, che auspichiamo vengano sin da subito rese note dai Comuni più direttamente interessati”. Rispondono così la presidente Alessandra Hofmann e il vice presidente Mattia Micheli alle richieste del gruppo di minoranza La Provincia – Territorio Bene Comune in merito alla posizione che Villa Locatelli intende tenere in merito alla realizzazione del nuovo viadotto di collegamento tra Paderno e Calusco d’Adda che dovrà mandare in pensione il San Michele.

Sollecitata dal gruppo capitanato da Paolo Lanfranchi, a seguito dell’incontro promosso. il 6 maggio, la risposta della maggioranza è arrivata. “L’obiettivo della Provincia di Lecco è, ed è sempre stato, garantire la continuità funzionale e strutturale della Sp 54 – hanno ribadito Hofmann e Micheli -. Questa arteria non è un semplice collegamento locale, ma un asse vitale che attraversa longitudinalmente il nostro territorio da est a ovest, connettendo la provincia di Monza (Besana/Monticello) con quella di Bergamo (Paderno/Calusco), passando per il cuore del Casatese – Meratese”.

Tre i pilastri che reggono la posizione di chi governa la Provincia, ovvero la priorità alla rete viaria, la sinergia con il progetto ferroviario e la tutela e lo sviluppo del territorio.

“Assicurare il passaggio tra le sponde dell’Adda è una priorità assoluta per l’efficienza dei trasporti e la tenuta economica del territorio. La Sp 54 deve mantenere il suo ruolo di direttrice strategica; qualsiasi soluzione che ne frammenti la continuità avrebbe ripercussioni drammatiche sulla mobilità di migliaia di cittadini e imprese”. Per Villa Locatelli sarà fondamentale non perdere… il treno legato al progetto, prospettato da RFI e Regione Lombardia, di un nuovo ponte ferroviario: “Riteniamo logico e indispensabile che tale investimento includa una struttura a doppia via con integrato collegamento stradale bidirezionale. Non possiamo accettare una soluzione che risolva esclusivamente le criticità strutturali del ponte san Michele solo in ambito ferroviario, lasciando irrisolto, o peggio aggravato, il nodo del traffico su gomma”.

Per la presidente e il suo vice, le giuste preoccupazioni sulla qualità della vita e sull’ambiente, vanno di pari passo con la necessità di “infrastrutture moderne che eliminino le attuali strozzature, riducendo i tempi di percorrenza e l’inquinamento da

congestione il tutto come indicato dallo studio congiunto redatto dal PIM in prima fase e

condiviso con i Comuni interessati”.

Considerazioni da qui sfocia la conclusione a favore della realizzazione di un nuovo e ulteriore ponte stradale, da collocare nella posizione scelta dai Comuni, aprendo di fatto alle sollecitazioni giunte in queste settimane anche grazie alla mobilitazione popolare Occhio al Ponte: “Saremo pronti a sostenere le scelte, che auspichiamo vengano sin da subito rese note dai Comuni più direttamente interessati, con l’obiettivo di consentire su questo nuovo manufatto il transito a ogni categoria di veicoli; assicurando così il rispetto di tutte le posizioni espresse”.

Non solo. Accusata più volte di non aver fatto sentire la propria voce e soprattutto di non essersi fatta portavoce delle istanze del territorio, la Provincia chiarisce che “continuerà a sedersi ai tavoli tecnici non come spettatrice, ma come garante delle istanze dei nostri cittadini e delle comunità locali”.

E aggiunge: “Il nostro impegno costante sarà altresì rivolto a pretendere che il nuovo manufatto ferroviario/stradale, sia all’altezza delle sfide del futuro, garantendo quella fluidità di transito che la Sp 54 richiede storicamente e che da tanti anni è condizionata da semafori e transito a senso unico alternato che oggi rappresentano una vera criticità come chiaramente emerso in seguito alla chiusura del ponte di Brivio. A tal riguardo richiamiamo il risultato ottenuto da questa Amministrazione per assicurare che al termine dei lavori sul ponte di Brivio non vi siano più i limiti di massa ora presenti, assicurando, lungo la Ss Briantea, il libero transito di autocarri e mezzi pesanti, ottenendo così un primo e concreto risultato, coerente con le indicazioni dello studio sul traffico sopra richiamato e a cui si rimanda per dettagli in merito ai flussi”.