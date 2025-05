Nuovo ponte, il sindaco di Paderno: “Ancora ignorato l’impatto del traffico”

La presa di posizione del sindaco Gianpaolo Torchio dopo l’incontro di oggi in Regione

“La realizzazione del nuovo San Michele non può essere pensata fuori dalla gestione della viabilità e del traffico conseguenti”

PADERNO D’ADDA – Preoccupato e, di fatto, inascoltato, come da cinque anni a questa parte. Così si sente il sindaco di Paderno d’Adda Gianpaolo Torchio a poche ore dall’incontro tenuto in Regione a Milano per illustrare l’avvio del dibattito pubblico sulla realizzazione del nuovo ponte tra Paderno e Calusco che andrà a sostituire il San Michele.

“Sono molto preoccupato di un dibattito pubblico che viene avviato senza fornire il quadro completo delle infrastrutture viarie necessarie e connesse” sottolinea il primo cittadino, da sempre in prima linea nell’evidenziare come le opere pubbliche di potenziamento e sistemazione delle viabilità locale su cui, gioco forza, impatterà il nuovo San Michele debbano essere, in un contesto già in sofferenza dal unto di vista stradale, una priorità e non un contorno.

Senza nascondere il proprio rammarico Torchio evidenzia come “in nessuna delle tre opzioni presentate venga indicato come potrebbero essere gestiti i flussi di traffico che sappiamo, dai numeri forniti dalle stesse Rfi e Regione, sono destinati a triplicare e a portare più di 2000 mezzi pesanti a ridosso, se non dentro ai nostri centri abitati”.

In questa battaglia, Paderno non è però solo: ” So che questa è la preoccupazioni di tanti Sindaci dei comuni a noi vicini. Un nuovo ponte tra l’isola bergamasca e la Brianza serve, in primo luogo per garantire trasporti ferroviari migliori di quelli attuali sulla nostra linea. La sua realizzazione non può essere però pensata fuori dalla gestione della viabilità e del traffico conseguenti”.