Nuovo ponte San Michele, sindaci ed esperti unanimi: “Serve un’alternativa allo scenario proposto da Rfi”

43 sindaci del territorio hanno scritto a Rfi: “Nessuno degli scenari attuali risponde alle esigenze del territorio”

“Il San Michele? E’ un bene monumentale e così va trattato”

PADERNO D’ADDA – Nuovo ponte San Michele, serve un’alternativa allo scenario proposto da Rfi che caldeggia, insieme alla Regione, la realizzazione di una nuova struttura, a due piani, stradale e ferroviario, in stretto affiancamento all’attuale ponte. Lo hanno detto i sindaci, ben 43 del territorio, compreso tra Meratese, Isola bergamasca e Vimercatese nella lettera inviata a Rfi e per conoscenza al Ministero delle Infrastrutture e alla Regione e lo hanno ribadito gli esperti riuniti in convegno giovedì sera a Calusco d’Adda.

“Nessuno degli scenari presentati dall’ente ferroviario tra quelli posti a dibattito

pubblico e quelli messi attualmente alla base del concorso di progettazione risponde

adeguatamente alle esigenze del territorio” hanno ribadito i sindaci. “Anzi, alcuni scenari rischiano di acuire le difficoltà esistenti, aggravando le criticità già presenti nei rispettivi ambiti territoriali e compromettendo la qualità della vita dei cittadini e la tutela del patrimonio locale”.

Da qui l’auspicio che i progettisti (è stato bandito un concorso internazionale di progettazione) “siano liberi di proporre alternative migliori, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dagli Enti locali e dalle comunità interessate”.

Per i sindaci è fondamentale riconoscere il valore del San Michele come bene monumentale, simbolo identitaria del contesto territoriale, garantendone il servizio fino alla realizzazione del nuovo ponte. Altrettanto necessario sarà mporre limitazioni al transito dei mezzi pesanti sul nuovo ponte fino al completamento delle opere di connessione alla rete stradale esistente, in particolare in relazione alle varianti di Calusco – Terno, di Verderio e alla risoluzione del superamento del nodo di Paderno d’Adda. Attenzione dovrà esser posta anche alla linea ferroviaria che dovrà mantenere la propria vocazione di trasporto passeggeri di tipo regionale e suburbano, limitando l’uso per il traffico merci ed escludendo il transito notturno di convogli a questo destinati.

Non solo. Il nuovo ponte dovrà integrarsi armoniosamente nel contesto paesaggistico e

naturale della valle dell’Adda, garantendo peculiarità estetiche e architettoniche di alto livello, considerando che dovrà caratterizzare il territorio per decine e centinaia di anni.

Per i sindaci sarà fondamentale attivare l’iter che porti entro i prossimi dieci anni alla realizzazione di nuove infrastrutture come un ulteriore ponte stradale sull’Adda più a sud, la “Variante SP 166 Calusco d’Adda – Terno d’Isola – Bonate Sopra” a completamento della tangenziale di Calusco, la “Tangenziale di Verderio”, la fluidificazione della rete stradale di interconnessione con la Tangenziale Est di Milano e l’Autostrada A4, in particolare lungo la SP54, SP55 e SP342dir, la realizzazione della tangenziale di Bernareggio; la risoluzione del nodo dell’attraversamento urbano nel Comune di Paderno d’Adda e l’eliminazione dei passaggi a livello ferroviari tra le stazioni di Carnate-Usmate e Ponte San Pietro.

La speranza dei sindaci, che hanno chiesto esplicitamente che queste considerazioni vengano messe a disposizione dei progettisti, è di riuscire ad aprire un confronto costruttivo con i professionisti incaricati da Rfi e con gli altri soggetti pubblici coinvolti, al fine di promuovere soluzioni condivise e sostenibili.

Il convegno di Calusco

Di alternative condivise e sostenibili si è parlato anche giovedì sera durante il convegno promosso dalla rete Occhio al Ponte, nata alcuni mesi fa per sostenere la salvaguardia del San Michele e del territorio circostante. Gremita la sala civica caluschese con la presenza dei rappresentanti dei diversi comitati cittadini mobilitati sulla questione (Comitato quartiere ponte e monastero dei verghi, Cittadini ponte – Paderno, Ferma ecomostro D breve, Isola in movimento, Per una diversa Lecco Bergamo, Nuova Mobilità dell’Isola Bergamasca, Consulta territorio di Paderno e Consulta territorio di Imbersago). Hanno voluto essere presenti, tra gli altri, anche i consiglieri regionali Gianmario Fragomeli e Davide Casati; i sindaci Gianpaolo Torchio (Paderno ), Marco Magni (Robbiate), Matteo Rossi (Bonate Sopra), Paolo Lanfranchi (Dolzago), ⁠Cristina Citterio (Lomagna), ⁠Mattia Salvioni (Merate); consiglieri e assessori come Gaetano Caldirola (Casatenovo), Attilio Agazzi (Solza), ⁠Natalia Burbello (Verderio), Carlo Perego (Imbersago) ; il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti e il presidente dell’Ecomuseo Adda di Leonardo e

Gianfranco Brivio Presidente Ecomuseo Adda di Leonardo.

La serata, aperta dai soluti di Giorgio Mazzola, tra i promotori della Rete Occhio al Ponte, ha registrato come primo intervento quello dell’ingegner Mario De Miranda, progettista di fama internazionale che è andato con la memoria anche al progetto realizzato dal padre Fabrizio negli anni Ottanta, risultato vincitore del concorso indetto da Rai per trovare un sostituto al San Michele. L’ipotesi, che prevedeva un ponte più a sud in modo da salvaguardare quello attuale, restò solo sulla carta (QUI LE SLIDES PROIETTATE).

Ha parlato invece di mobilità e delle interconnessioni tra territorio, viabilità e trasporti l’ingegner Chiara Taiariol, esperta della società Meta che, pur non entrando nel merito della collocazione del nuovo ponte, ha ribadito come qualsiasi nuova infrastruttura debba integrarsi in una visione viabilistica più grande (QUI LE SLIDES PROIETTATE).

Accorato l’intervento del professor Edo Bricchetti, architetto e tra i maggiori esperti italiani di archeologia industriale, che ha posto l’accento sulla necessità di tutelare il San Michele come bene monumentale ricordando il valore simbolico di questo gioiello di ingegneria edile e architettura costruito alla fine dell’Ottocento.

All’ex sindaca di Solza Carla Rocca il compito di chiudere il giro di interventi ribadendo come non sia in discussione la necessità di costruire un nuovo ponte sull’Adda, ma come sia fondamentale coinvolgere i territori su un’opera chiamata a incidere sul paesaggio, sulla qualità della vita e sulla mobilità (QUI LE SLIDES PROIETTATE).

Il ponte San Michele è anche candidato ai Luoghi del cuore del FAI: per votarlo bisogna cliccare sul seguente link https://fondoambiente.it/luoghi/ponte-s-michele?ldc=

rispondendo poi al messaggio che arriva via mail per rendere valido il voto.