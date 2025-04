Nutella sceglie Varenna per dare il buongiorno a tutti gli italiani

Il paese del lago scelto come simbolo della Lombardia nella nuova campagna “Nutella buongiorno”

“È una grande soddisfazione rappresentare la Lombardia in un progetto di valorizzazione nazionale così importante”

VARENNA – Nutella celebra la bellezza italiana e lo fa scegliendo, ancora una volta, il piccolo e prezioso scrigno di Varenna. Già nel 2020 la foto del paese era stata selezionata dall’azienda Ferrero per essere impressa su uno dei celebri barattoli, ma allora il nome impresso sul mitico vasetto era stato il più generico “Lago di Como”.

“Oggi non è più così: sul barattolo c’è la foto di uno dei più belli e tipici scorci di Varenna vista dal lago e ripresa all’alba, con il titolo ‘Nutella buongiorno – Dalla Lombardia – Varenna’ – ha spiegato il sindaco Mauro Manzoni -. Si chiama infatti ‘Nutella buongiorno’ la nuova campagna della famosa crema da spalmare”.

Un’edizione speciale dell’iconico vasetto di Nutella che, in collaborazione con ENIT S.p.A. (Ente Nazionale del Turismo), valorizza e promuove il territorio italiano. Questa volta la consacrazione della bellezza è celebrata da una collezione di 21 vasetti che illustrano quei luoghi d’Italia che, illuminati dalla luce dell’alba, assumono un’aura nuova, diversa dal solito. Posti incredibili dove svegliarsi e godersi l’alba insieme a una colazione a base di Nutella e del pane tipico del territorio.

“Ieri mattina ho ricevuto un omaggio molto goloso in occasione del lancio della nuova campagna ‘Nutella buongiorno’, promossa dall’azienda Ferrero in collaborazione con ENIT – ha detto il sindaco di Varenna Mauro Manzoni -. Quello che ogni volta mi sorprende è che Varenna, ancora una volta, viene scelta liberamente, senza che sia stata avanzata da parte nostra alcuna richiesta. È una grande soddisfazione rappresentare la Lombardia in un progetto di valorizzazione nazionale così importante. Questo riconoscimento non solo conferma il valore paesaggistico e architettonico del nostro borgo, ma racconta come bellezza e prodotti tipici di qualità (e Nutella è uno di questi) siano gli aspetti che dell’Italia più vengono apprezzati nel mondo. E Varenna è tra queste eccellenze”.