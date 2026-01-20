Oggiono, al via il corso gratuito di Yoga della Risata con Auser Leucum

La disciplina favorisce il benessere psicofisico, stimola le endorfine e migliora l’umore

Gli incontri si terranno il venerdì pomeriggio presso la palestra dell’Istituto Bachelet

OGGIONO – Un nuovo percorso di benessere gratuito prende il via nel comune di Oggiono grazie alla collaborazione tra l’Associazione Auser Leucum ODV-ETS e l’Amministrazione Comunale. Dal 23 gennaio al 5 giugno 2026, ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.00, la palestra dell’Istituto Bachelet ospiterà il corso di Yoga della Risata, con la partecipazione di 23 cittadini.

La disciplina combina risate volontarie, respirazione yoga e movimenti leggeri, creando un effetto positivo su corpo e mente. Le risate stimolano la produzione di endorfine, riducono lo stress e generano un senso di felicità e vitalità. Partecipare agli incontri permette non solo di liberarsi dalle tensioni quotidiane, ma anche di migliorare l’umore, rafforzare il sistema immunitario e incrementare le funzioni cognitive.

“Tra i suoi numerosi benefici – spiegano – combatte le malattie cardiovascolari riducendo il rischio di infarto, riduce o elimina la sensazione di dolore, rinforza il sistema immunitario, migliora le funzioni cognitive e abbassa lo stress”.

Il Presidente di Auser Leucum ODV-ETS Claudio Dossi sottolinea: “Siamo felici di poter contribuire a questo momento di inclusione finalizzata al benessere e la promozione della salute”

Il Sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: “Una disciplina che per la prima volta proponiamo ad Oggiono e che ha da subito suscitato molto interesse. Ringrazio Auser per questa bella proposta, sono sicura che il corso sarà molto apprezzato e spero possa essere riproposto anche nei prossimi anni.”

Il corso non richiede alcuna preparazione fisica o esperienza precedente: ogni incontro è strutturato per accogliere tutti i partecipanti e consentire di sperimentare i benefici della risata in sicurezza e in un contesto di condivisione.