Oggiono: al via la sanificazione straordinaria di vicoli e passaggi pedonali

Particolare attenzione agli spazi più difficili da raggiungere

Operatori incaricati da Silea sono intervenuti con un’apposita attrezzatura a pressione

OGGIONO – Ha preso il via a Oggiono il primo di una serie di interventi sperimentali di sanificazione straordinaria di vicoli, strettoie e passaggi pedonali: operatori incaricati da Silea sono intervenuti con un’apposita attrezzatura a pressione, diffondendo una soluzione igienizzante in grado anche di eliminare i cattivi odori.

La sperimentazione si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare il servizio di decoro urbano, con particolare attenzione agli spazi più difficili da raggiungere, dove le spazzatrici e gli altri mezzi generalmente impiegati per la pulizia stradale non riescono ad accedere.

“Il decoro e la pulizia della città sono temi particolarmente sensibili – spiega il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso -. Il compito delle istituzioni è mettere in campo servizi e interventi sempre più efficaci, ma la cura della città non può prescindere dalla collaborazione dei cittadini. Mantenere puliti e decorosi gli spazi che viviamo ogni giorno richiede uno sforzo comune e comportamenti responsabili”.