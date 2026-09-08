Oggiono, arriva “Allena la Mente”: quattro incontri gratuiti per gli over 65

Dall’8 ottobre il percorso di Auser Leucum dedicato ad allenare memoria, attenzione e capacità di ragionamento

Gli incontri si terranno ai Servizi Sociali di via Lazzaretto

OGGIONO – Allenare la memoria, mantenere attive attenzione e capacità di ragionamento e, allo stesso tempo, trascorrere qualche ora in compagnia. È questo l’obiettivo di “Allena la Mente”, il percorso di potenziamento cognitivo promosso da Auser Leucum e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, che arriva anche a Oggiono con un ciclo di quattro incontri gratuiti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 8 ottobre, seguito dagli incontri del 15, 22 e 29 ottobre. Le attività si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30 presso i Servizi Sociali di via Lazzaretto 44, al primo piano.

Il progetto è pensato in particolare per gli over 65 e propone esercizi al computer, individuali, in coppia o in piccoli gruppi, attraverso una piattaforma web sviluppata da professionisti sanitari. Le attività sono pensate per stimolare memoria, attenzione, logica e capacità di ragionamento, attraverso un percorso graduale e accessibile.

A rendere particolare l’iniziativa è però anche l’importanza attribuita alla dimensione relazionale. Il computer rappresenta infatti uno strumento per l’allenamento cognitivo, ma al centro del progetto rimane la persona. Gli incontri diventano così anche un momento di socialità, in un ambiente informale nel quale anche chi ha poca familiarità con la tecnologia può contare sull’aiuto degli altri partecipanti e degli operatori Auser.

L’esperienza maturata nei precedenti cicli conferma il gradimento dell’iniziativa. Nei percorsi già conclusi a Malgrate e Oliveto Lario, la valutazione media espressa dai partecipanti è stata di 4,84 su 5, mentre il 100% degli iscritti ha dichiarato che consiglierebbe il progetto ad altre persone. Il percorso è attualmente attivo anche a Cernusco Lombardone, Olginate e Santa Maria Hoè, oltre che a Oggiono.

La partecipazione è completamente gratuita e non è richiesta una particolare esperienza nell’uso del computer. Proprio per favorire l’accesso anche a chi non ha mai utilizzato questo strumento, gli operatori accompagneranno i partecipanti durante le attività.

I posti sono tuttavia legati alla disponibilità delle postazioni informatiche. In caso di un numero elevato di adesioni, i partecipanti potranno essere distribuiti nelle diverse date previste, così da consentire a tutti di prendere parte al percorso.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giada al 335 6023887 oppure i Servizi Sociali di via Lazzaretto 44 al numero 0341 575310, interno 3.

L’obiettivo, spiegano da Auser Leucum, è promuovere un allenamento costante delle funzioni cognitive come strumento di prevenzione del declino cognitivo, favorendo al tempo stesso una maggiore autonomia delle persone e creando ricadute positive anche sul piano familiare e per i servizi del territorio.