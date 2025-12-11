Oggiono. Completati i lavori di separazione delle reti fognarie in via al Trescano

Intervento da 200mila euro per separare le acque fognarie e rinnovare la rete idrica, con lavori conclusi in sicurezza e rispetto dell’ambiente

OGGIONO – Si sono concluse le opere di separazione delle reti fognarie in via al Trescano, nel comune di Oggiono, realizzate con un investimento di circa 200mila euro. L’intervento, eseguito da Lario Reti Holding, si è reso necessario a causa delle criticità della rete esistente, in parte collocata su proprietà private, ormai ammalorata e obsoleta, che in passato ha causato frequenti sversamenti di liquami durante le forti piogge.

Il progetto ha previsto la separazione delle acque chiare da quelle nere, con la posa di due tubazioni in PVC, ciascuna lunga circa 200 metri. “Entrambe le reti sono dotate di pozzetti di ispezione. In particolare, per la rete destinata alle acque meteoriche sono stati previsti dei ‘salti di quota’ progettati per rallentare il flusso dell’acqua piovana e ridurre il rischio di danni alla rete” spiegano da Lario Reti Holding.

Parallelamente, è stata rinnovata anche la rete di distribuzione idrica, comprensiva delle derivazioni d’utenza, con nuove tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) per circa 200 metri, a partire dall’incrocio tra via Colombo e via Al Trescano. Inoltre, è stato posato un tratto di rete di adduzione dell’acquedotto “Brianteo” lungo via Al Trescano, realizzato con tubazione in acciaio per circa 90 metri, sostituendo così una porzione precedentemente collocata in proprietà privata.

I lavori, del valore complessivo di circa 200mila euro, sono iniziati a settembre e si sono conclusi rispettando pienamente le caratteristiche ambientali dell’area, con il completo ripristino dei luoghi e la conservazione della continuità della trama urbana esistente.

Al termine del consueto periodo di assestamento del fondo stradale, della durata di circa sei mesi, verrà eseguito il ripristino definitivo degli asfalti nelle vie interessate dai lavori.