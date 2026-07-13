Oggiono, dopo l’incendio la Casa di Comunità resterà chiusa per almeno due settimane

Lo fa sapere Asst Lecco

Al momento la riapertura è prevista non prima del 26 luglio

OGGIONO – Resterà chiusa almeno fino al 26 luglio la Casa di Comunità di Oggiono, interessata ieri da un incendio che ha reso necessari interventi tecnici all’interno della struttura.

Dalla giornata di oggi la sede è stata chiusa al pubblico e le attività sono state sospese. L’aggiornamento arriva da Asst Lecco, che ha comunicato come i lavori necessari per il ripristino degli spazi richiederanno tempi più lunghi del previsto.

Secondo quanto reso noto dall’azienda sanitaria, gli interventi tecnici si protrarranno per almeno due settimane, rendendo inevitabile la sospensione dei servizi erogati dalla Casa di Comunità. Gli utenti verranno ricontattati per riprogrammare visite ed esami prenotati. Al momento, la riapertura è prevista non prima di sabato 26 luglio, salvo eventuali ulteriori aggiornamenti legati all’andamento dei lavori.

Come fatto sapere, “Asst Lecco fornirà nei prossimi giorni ulteriori comunicazioni sull’evoluzione della situazione e sulle modalità di ripresa delle attività o sull’eventuale riorganizzazione dei servizi durante il periodo di chiusura”.