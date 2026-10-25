Oggiono, inaugurato il 411° Fierone di Sant’Andrea: la tradizione agricola torna protagonista

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L’inaugurazione è avvenuta questa mattina, domenica 25 ottobre

Tante le autorità presenti al taglio del nastro del fierone di Sant’Andrea, giunto alla 411esima edizione

OGGIONO – Le radici agricole, le tradizioni brianzole e l’identità del territorio sono tornate protagoniste a Oggiono con l’apertura della 411ª edizione del Fierone di Sant’Andrea. La cerimonia inaugurale si è svolta questa mattina, domenica 25 ottobre, nell’area della fiera, alla presenza delle autorità civili e religiose e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

A fare gli onori di casa è stata la sindaca di Oggiono, Chiara Narciso, insieme al presidente della Pro Loco, Danilo Riva, e a diversi colleghi sindaci del territorio. Presenti anche il vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli, il consigliere provinciale Stefano Simonetti e i consiglieri regionali Giacomo Zamperini, Gian Mario Fragomeli e Mauro Piazza. Alla cerimonia ha partecipato inoltre, con tanto di fascia tricolore, Mattia Montanelli, sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, a testimonianza del coinvolgimento anche delle nuove generazioni in un appuntamento che attraversa la storia della comunità.

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Organizzato dalla Pro Loco di Oggiono, il Fierone rappresenta un patrimonio di storia e cultura popolare da tramandare nel tempo. Una tradizione che continua a vivere grazie all’impegno di chi, anno dopo anno, contribuisce alla realizzazione della manifestazione e alla valorizzazione delle radici agricole della Brianza.

Proprio questo legame con il territorio è stato richiamato nel messaggio condiviso in occasione dell’inaugurazione, con un ringraziamento alla Pro Loco e all’Amministrazione comunale per il lavoro svolto.

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Il Fierone proseguirà fino a lunedì 26 ottobre, con un programma che affianca gli appuntamenti dedicati alla tradizione agricola agli spazi espositivi, alle bancarelle e alle proposte gastronomiche.
Per tutta la giornata di domenica sono presenti stand enogastronomici e bancarelle, mentre alle 12 è prevista l’apertura del ristorante nella tensostruttura di via Roma. Lunedì la fiera riaprirà alle 8 con gli stand espositivi e le bancarelle; alle 9 spazio a “Bimbi in fiera”, mentre alle 19 si terranno la cena e la premiazione degli allevatori.
Giunta alla sua 411esima edizione, la manifestazione si conferma così un appuntamento che unisce agricoltura, cultura popolare e partecipazione, mantenendo vivo il legame tra la comunità e la propria storia.

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