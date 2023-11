Oggiono: la Sp 51 La Santa chiusa al traffico per due notti

Il provvedimento scatterà dalle 21.30 alle 5.30 delle notti tra il 27 e il 28 e tra il 28 e 29 novembre a Oggiono

La chiusura è necessaria per consentire i lavori di ripristino del manto di usura stradale a cura della società Lario Reti Holding

OGGIONO – La Sp 51 La Santa resterà chiusa al traffico per due notti per consentire i lavori di ripristino del manto di usura stradale a cura della società Lario Reti Holding. Lo fa sapere la Provincia di Lecco, il cui funzionario competente ha pubblicato l’ordinanza relativa alla chiusura al transito della strada provinciale 51, a Oggiono, dalle 21.30 alle 5.30 delle notti tra il 27 e il 28 e tra il 28 e 29 novembre nel tratto compreso tra le due rotatorie di via Papa Giovanni XXIII.

Lo stop alla circolazione si è reso necessario a seguito dell’avvio, con urgenza, dei lavori di ripristino del manto d’usura danneggiato dopo i lavori manutentivi dei sottoservizi eseguiti da Lario Reti Holding lungo la strada.

A tutela dell’incolumità degli utenti della strada e non essendoci le condizioni per la regolamentazione della circolazione a senso unico alternato nel corso di esecuzione dei lavori, si è deciso di chiudere al transito la strada invitando automobilisti e motociclisti ad avvalersi di collegamenti viabilistici alternativi nella zona interessata dalla chiusura.