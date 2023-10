Oggiono. Lavori sulla rete idrica nella frazione di Imberido

Rinnovo ed efficientamento della rete idrica per 815 mila euro

Termine degli interventi previsto dicembre 2024

OGGIONO – Al via le opere di sostituzione della rete di distribuzione idrica in località Imberido nel Comune di Oggiono da parte di Lario Reti Holding. Gli investimenti sono finalizzati alla riduzione delle perdite, la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la gestione ottimale delle pressioni, con l’obiettivo ultimo di controllare e ridurre le perdite idrauliche.

I lavori insistono su un’area che negli scorsi anni è stata già oggetto di diversi interventi per la risoluzione di fenomeni di ‘acqua rossa’ e contribuiranno a migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua distribuita in zona.

L’investimento, dal valore complessivo di circa 815 mila euro, è finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e riguarderà diverse vie: via per Galbiate (S.P.60), del Molinatto, per Rossa, per Lecco (S.P.51), per Imberido, per Galbiate (S.P.60) e Località Guarnera.

Le opere termineranno entro dicembre 2024 e saranno realizzate nel totale rispetto dei caratteri ambientali dell’area: tutte le sistemazioni di ripristino al termine dei lavori sono previste in assoluto rispetto dei luoghi e manterranno la continuità attualmente esistente.