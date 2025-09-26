A Bosisio si parla di bullismo con un’ospite speciale, Giada Canino

Bellissima testimonianza contro il bullismo con l’atleta calolziese

BOSISIO PARINI – Nella serata dedicata al tema del bullismo, la comunità di Bosisio Parini ha accolto con grande partecipazione l’ospite speciale Giada Canino.

L’incontro si è aperto con i saluti dell’assessore Elena Riva, che ha ringraziato tutti i presenti e spiegato come l’Amministrazione Comunale abbia fortemente voluto organizzare un momento di riflessione su un argomento purtroppo ancora attuale e doloroso: il bullismo, una piaga sociale che colpisce tanti giovani. Proprio per questo, la scelta è ricaduta sull’invitare Giada, la cui storia porta un messaggio di coraggio e resilienza.

Ha portato il suo contributo anche il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini che ha ricordato i suoi precedenti incontri con Giada, anche presso il Palazzo Lombardia, sottolineando l’importanza del suo impegno e della sua testimonianza.

Il compito di moderare la serata è stato affidato a Eros Sormani, che ha dialogato con Giada e i suoi genitori, ripercorrendo le tappe principali della sua vita. Non sono mancati momenti toccanti legati agli episodi di bullismo subiti da Giada, affrontati con grande sensibilità e profondità.

La serata si è conclusa con l’intervento del Sindaco Paolo Gilardi, che ha ringraziato Giada e la sua famiglia per aver condiviso la loro esperienza con la comunità di Bosisio Parini. Il Sindaco ha espresso la speranza che il messaggio di Giada possa raggiungere il cuore di tanti, contribuendo a diffondere consapevolezza e a contrastare il fenomeno del bullismo.

Un incontro intenso, che ha lasciato nei presenti riflessioni importanti e la consapevolezza che insieme si può fare molto per prevenire e combattere questo problema.