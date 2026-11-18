Una serata senza smartphone, per favorire nuove amicizie: fa centro la proposta di The Nox

Il ricavato sarà destinato a finalità sociali e a sostenere l’offerta formativa del territorio

COLLE BRIANZA – Una serata all’insegna della tradizione, della musica e della convivialità, con un invito insolito ma significativo: lasciare da parte i cellulari e sedersi a tavola accanto a persone sconosciute, per riscoprire il piacere di stare insieme. È stata questa la proposta dell’associazione di promozione sociale The Nox, che sabato 7 novembre ha organizzato una giornata speciale coinvolgendo bambini, ragazzi e adulti, con il supporto del Corpo Europeo di Solidarietà.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso di attività portato avanti dall’associazione sul territorio di Colle Brianza e nei comuni limitrofi, ha preso il via nel pomeriggio, con un programma dedicato ai più piccoli. Giochi, animazione e momenti di divertimento li hanno accompagnati fino alle 17.30, quando la giornata si è conclusa con una merenda e la baby dance.

La festa è proseguita in serata nel salone polivalente messo a disposizione dalla parrocchia San Michele, dove è stata organizzata una cena alla quale hanno partecipato circa 150 persone. Un appuntamento all’insegna della cucina tradizionale, della buona musica e, soprattutto, della voglia di condividere.

Tra le proposte della serata anche quella di rinunciare per qualche ora agli smartphone, scegliendo invece un posto casuale nelle grandi tavolate allestite. Un piccolo invito che ha favorito la conoscenza tra i partecipanti, lo scambio di chiacchiere e la nascita di nuove amicizie, riscoprendo il piacere della convivialità senza distrazioni digitali.

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa è stata espressa dal presidente di The Nox, Andrea Riva, e da Giulio Pirola, che hanno ringraziato quanti hanno contribuito all’organizzazione: i volontari del territorio, il parroco don Alberto Pirovano per la disponibilità degli spazi e tutti coloro che hanno partecipato.

La serata ha coinvolto numerosi giovani e ragazzi del territorio, ma anche persone che hanno scelto di trascorrere il sabato sera in oratorio, contribuendo a rendere l’appuntamento un’occasione di incontro e condivisione.

Il ricavato della serata sarà destinato in parte a finalità sociali e in parte a sostenere l’offerta formativa del territorio.