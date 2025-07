A Dolzago arriva lo sportello di facilitazione digitale

In collaborazione con il Cpia De Andrè e Auser Lecco

DOLZAGO – Il Comune di Dolzago, in collaborazione con il CPIA “Fabrizio De Andrè” di Lecco ed AUSER Lecco, ha da poco avviato il progetto “sportello di facilitazione digitale”, un servizio che “offre alla popolazione – anziana e non- un aiuto concreto a chi ha poca dimestichezza nell’utilizzo di strumenti digitali e servizi online” introduce Nicolas Marioni, facilitatore digitale di Auser.

“Io sono un facilitatore digitale e mi occupo di formare le persone sull’utilizzo di tablet, computer, siti web, smartphone e relative app. Oltre a questo, le mie prestazioni mirano ad accompagnare i fruitori a sviluppare le competenze digitali, promuovendo consapevolezza ed autonomia, per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione: SPID, CIE, la casella PEC, pagoPA, l’app IO, il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’app INPS e via discorrendo” prosegue Nicolas.

“Abbiamo attivato questo servizio con l’obiettivo di promuovere e favorire l’inclusione digitale di tutti i cittadini, assicurando pari opportunità di accesso alle tecnologie e ai servizi digitali, senza lasciare indietro nessuno.” Spiega il sindaco Paolo Lanfranchi “È un servizio essenziale per il progresso della nostra comunità, in un contesto in cui il digitale è sempre più al centro della vita quotidiana”.

“Di fatto, questo servizio è già attivo a Dolzago presso la Biblioteca Civica “Ennio Morricone”, ogni mercoledì dalle ore 14:00 alle 17:00, su appuntamento” Conclude il sindaco “tuttavia, abbiamo ritenuto importante organizzare una serata di presentazione, in programma per lunedì 21 luglio alle ore 21:00 presso la biblioteca comunale, per illustrare nel dettaglio questo servizio gratuito, indispensabile per molti cittadini”.