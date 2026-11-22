DOLZAGO – Anche quest’anno Dolzago è pronto per fare rivivere la magia del Natale. Domenica 29 novembre dalle 9 alle 18 nel tratto di Via Corsica, di fronte alla scuola primaria, verrà allestito il mercatino di Natale con stand coinvolgendo le scuole e le associazioni del paese, commercianti artigiani e hobbisti e buona musica.

Questa è solo la prima iniziativa che il Comune ha organizzato per iniziare a respirare lo spirito del Natale, infatti sabato 19 dicembre, dalle 16 alle 18, il protagonista sarà Babbo Natale con la consegna dei doni ai bambini in Piazza della Repubblica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Protezione Civile A.N.A., il Gruppo Alpini di Dolzago e l’Associazione ViviDolzago. I doni destinati ai bambini potranno essere consegnati presso la sede della Protezione Civile, in via Dante 2/A, nelle sere di mercoledì 16 giovedì 17 e venerdì 18 dicembre, dalle 20.30 alle 22, ogni dono dovrà essere accompagnato da un’etichetta con nome, cognome e paese del destinatario.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e a condividere insieme lo spirito del Natale, rendendo le festività un momento di gioia e comunità.