A Molteno concerto “Insieme per la ricerca” con il Coro Grigna

L’iniziativa si terrà sabato 3 maggio, alle 21, nel salone dell’oratorio “San Giovanni Bosco”

Con il Coro Grigna collaborano, in questa occasione, gli allievi della Scuola di Musica “Todeschini”

MOLTENO – Il Comune e la Parrocchia di Molteno, insieme a Fondazione Telethon Lecco e al Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini sezione di Lecco, propongono il concerto “Insieme per la ricerca”. L’iniziativa si terrà sabato 3 maggio, alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio “San Giovanni Bosco, in via Stazione 27 a Molteno.

Il Coro Grigna nasce nel 1958 a Lecco, nel rione di Laorca. Fu Giuseppe Scaioli, allora allievo di Conservatorio, a disciplinare la voglia di cantare di un gruppetto di amici appassionati di canto alpino. Preso il nome di una delle più belle montagne del lecchese, il Coro Grigna è interamente composto da dilettanti, in maggioranza alpini in congedo, che hanno trovato, nello studio e nell’esecuzione dei canti una fonte di piacere e di intima soddisfazione. Nel 1967 è divenuto Coro dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Lecco. Si è imposto, in poco tempo, all’attenzione degli appassionati e degli esperti per l’ottima qualità delle esecuzioni evidenziata anche da incisioni tecnicamente ed artisticamente apprezzabili, con un repertorio di Canti Alpini, Tradizionali e d’Autore. In oltre 60 anni di attività il Coro Grigna esegue più di 2000 concerti sia in Italia che all’estero. Nel 2014, con il compimento del suo ottantesimo anno di età, il Maestro Giuseppe Scaioli lascia la direzione del Coro al suo allievo da sempre Riccardo Invernizzi.

Con il Coro Grigna collaborano in questa occasione gli allievi della Scuola di Musica “Todeschini”. L’ingresso è libero