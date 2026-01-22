A Molteno il laboratorio di podcast “Fuori Frequenza!” per ragazzi delle medie

Con il progetto Habitat Next i giovani imparano a creare podcast, sviluppando espressività, collaborazione e spirito critico

Gli incontri, tra gennaio e marzo, guideranno i partecipanti nella creazione di podcast pubblicabili su Spotify

MOLTENO – Prende il via a Molteno il laboratorio “Fuori Frequenza! Laboratorio di Podcast”, un percorso creativo promosso dal progetto Habitat Next in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Molteno e i Comuni di Garbagnate Monastero, Molteno e Rogeno. Il laboratorio è rivolto a ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di ideare, registrare e realizzare un podcast, sperimentando in modo partecipativo il linguaggio audio, la narrazione e la comunicazione digitale. Un’esperienza educativa che stimola espressività, collaborazione e spirito critico.

Gli incontri si svolgeranno il martedì dalle 14:00 alle 16:30 presso la Scuola Secondaria di Molteno nelle seguenti date: 27 gennaio; 3, 10, 17 e 24 febbraio; 3 e 10 marzo. Durante ogni sessione è previsto un momento conviviale con pranzo al sacco.

Il laboratorio è aperto a studenti iscritti all’ICS Molteno o residenti nei Comuni di Garbagnate Monastero, Molteno e Rogeno. I podcast realizzati potranno essere pubblicati su Spotify all’interno del canale “P di Podcast”, che raccoglie materiali audio prodotti dai preadolescenti del territorio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 gennaio tramite il form online disponibile sul sito dedicato: Fuori frequenza! Laboratorio di podcast – Compila modulo

L’iniziativa rientra nel progetto Habitat Next, capofila la cooperativa sociale Sineresi, finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese, Ambito Territoriale di Lecco e dai Comuni del Polo Brianza Ovest. Il progetto mira a valorizzare la partecipazione giovanile e promuovere attività creative e formative nel territorio.