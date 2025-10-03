A Molteno parte un corso di difesa personale

Un’iniziativa rivolta a donne e ragazze dai 13 ai 60 anni per promuovere consapevolezza, prevenzione e tecniche di autodifesa

MOLTENO – In occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, l’Asd SunMoon, in collaborazione con il Comune di Molteno, organizza un corso di difesa personale.

L’iniziativa è rivolta a ragazze e donne tra i 13 e i 60 anni, residenti a Molteno e nei comuni limitrofi, con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e fornire strumenti utili per la prevenzione e la gestione di un’aggressione.

Il corso aiuterà a sviluppare la consapevolezza dei pericoli che possono presentarsi nella vita quotidiana, a riconoscerli e ad evitarli, a dissuadere un potenziale aggressore e a sfruttare la biomeccanica e gli spazi circostanti a proprio vantaggio.

Saranno inoltre illustrate le modalità corrette di utilizzo dei presidi antiaggressione, come gli spray urticanti, e verranno proposti esercizi mirati a potenziare il corpo per rendere più efficaci le tecniche di autodifesa.

L’attività si svolgerà ogni lunedì dalle 21:15 alle 22:15 nella palestra della Scuola Secondaria di Primo Grado di Molteno, in via Don Giuseppe Biffi 1. Il primo incontro è previsto per lunedì 3 novembre e sarà dedicato alla presentazione della natura e delle finalità del percorso.

Lorenzo Aronica, Presidente dell’ASD SunMoon Molteno, è Maestro 4º dang di Vovinam Viet Vo Dao con l’ASD Vovinam Italia, insegnante affiliato all’Ente di Promozione Sportiva ASI e Maestro presso il Vo Duong di Molteno.

La partecipazione è gratuita per i residenti, mentre per i non residenti è prevista una quota di 20 euro. La quota di tesseramento è di 50 euro e comprende la maglietta, i guantini da difesa necessari agli allenamenti e la copertura assicurativa. Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico non agonistico, insieme al modulo disponibile sul sito.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 20 ottobre. Per partecipare è necessario contattare: lorenzsunmoon@gmail.com / 334 7625111.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’ASD SunMoon: www.lorenzsunmoon.it