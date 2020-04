A Oggiono torna il mercato il 1° Maggio. “La vera festa è ripartire, in sicurezza”

Questo venerdì torna il mercato a Oggiono, con le nuove misure anti-virus

Il sindaco Chiara Narciso: “Occasione per ripartire ma in sicurezza”

OGGIONO – Venerdì giorno di mercato a Oggiono: non lo è stato per tanto tempo, a causa dell’emergenza sanitaria, ma lo sarà di nuovo a partire da questo venerdì grazie all’intesa tra Comune e Confcommercio.

Dopo Airuno (vedi articolo), Oggiono è il secondo comune a sperimentare la riapertura dei mercati (solo di generi alimentari) decisa da Regione Lombardia, e quello oggionese è sicuramente un banco di prova per i mercati in tutti gli altri Comuni della provincia: delle circa settanta bancarelle che lo compongono nell’ordinarietà, saranno 21 i banchi di alimentaristi previsti venerdì.

“Non sappiamo se saranno tutti presenti, visto il poco preavviso, ma abbiamo predisposto le postazioni distanziate di almeno tre metri ciascuna così come previsto dalle nuove disposizioni – spiega il sindaco Chiara Narciso – E’ stato fatto un grande sforzo da parte degli uffici comunali, della Polizia Locale, Protezione Civile, anche in collaborazione con le associazioni commercianti per garantirne lo svolgimento con le massime condizioni di sicurezza”.

Sarà previsto un sol varco d’ingresso da viale Vittoria e la maggior parte dei banchi saranno distribuiti sul piazzale di Largo Carniti, dalle 7.45 alle 12.45. Coincidenza vuole che il venerdì di mercato a Oggiono cada in corrispondenza con il Primo Maggio.

“E’ significativo che questa ripartenza possa avvenire proprio nel giorno dedicato alla ‘Festa dei Lavoratori’ – sottolinea il sindaco – In un momento in cui, a causa della pandemia, il lavoro è venuto meno soprattutto per alcune categorie, pensiamo che il miglior modo di celebrarlo sia quello di permetterne la ripartenza in sicurezza. Si confida, ancora una volta nella responsabilità di tutti affinché, questo ulteriore passo verso la normalità avvenga senza rinunciare alle necessarie precauzioni volte alla tutela della salute di tutti”.

Polizia Locale e Protezione Civile saranno in servizio per verificare che non vi siano assembramenti e presidieranno i varchi di ingresso e uscita. Resta valida la raccomandazione per tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire di casa.

LE REGOLE DEL MERCATO

una sola persona per famiglia potrà accedere all’area mercato;

un’entrata ed un’uscita distinte con controllo degli accessi, rilevazione della temperatura corporea e gestione del flusso di persone, assicurato dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C sarà inibito l’accesso;

accesso consentito esclusivamente a persone munite di guanti e mascherine o, in alternativa, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;

mantenere almeno un metro di distanza dai banchi degli ambulanti;

rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitare assembramenti;

Lo spostamento dalla propria abitazione all’area mercatale dovrà, come per le altre attività commerciali, essere giustificato ed autocertificato secondo le norme già vigenti ( necessità di spesa di generi alimentari).