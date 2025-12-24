A Rogeno panettoni per gli Over 75 e per i nuovi nati del paese

L’amministrazione ha anche voluto ringraziare tutti i volontari che collaborano con il comune

“Siete un aiuto fondamentale per questo a voi va la nostra più grande gratitudine”

ROGENO – L’intero gruppo di maggioranza si mobilita per portare uno speciale dono agli anziani ed ai nuovi nati del paese in vista del Natale. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Sindaco Matteo Redaelli e l’assessore Giancarla Pedrali hanno avviato la distribuzione dei panettoni agli over 75 residenti a Rogeno e ai nati nell’anno 2025.

A fare da speciali “Babbi Natale” sono i consiglieri comunali, gli assessori e il sindaco Matteo Redaelli, che stanno andando di persona a consegnare i regali: un dolce pensiero per gli anziani con un panettone e una bottiglia di spumante e un piccolo pensiero per i neonati composto da un libro Nati per Leggere proposto dalla biblioteca comunale, un libro di filastrocche edito dalla scuola dell’infanzia Ratti di Rogeno insieme ad un piccolo buono da spendere presso la farmacia Riva di Rogeno.

L’amministrazione in questi giorni ha anche voluto ringraziare tutti i volontari che collaborano con il comune con un piccolo momento conviviale. “Siete un aiuto fondamentale per il comune, per questo a voi va la nostra più grande gratitudine. Date molto, ma sono anche convinto che con la vostra vicinanza ai bambini e ai più fragili avete l’opportunità di ricevere molta gratitudine e affetto, una possibilità che non tutti hanno.”