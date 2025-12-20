A Rogeno si è svolto il tradizionale pranzo per gli anziani all’oratorio

Un momento di festa e convivialità per circa 60 anziani rogenesi tra pranzo, omaggi e premi

ROGENO – Si è svolto il tradizionale pranzo dedicato agli anziani, organizzato dal Comune e dalla parrocchia. Come di consueto, l’appuntamento si è tenuto all’oratorio di Rogeno, in occasione della festa dell’Immacolata, registrando una partecipazione di circa 60 persone.

Gli anziani rogenesi hanno potuto gustare un menù curato e trascorrere insieme un momento di piacevole convivialità. Al termine del pranzo si è svolta un’estrazione a premi, gentilmente offerti da diversi sponsor.

All’evento hanno partecipato anche l’assessore Cesare Gerosa, che ha salutato i presenti e ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, in particolare il gruppo cucina dell’oratorio, l’instancabile assessore ai Servizi Sociali Giancarla Pedrali e il parroco don Emilio, per la consueta ospitalità

Gli assessori hanno augurato a tutti i partecipanti un sereno Natale e, al termine del pranzo, hanno donato a ciascuno un piccolo pensiero: un panettone e, per le signore, anche un ciclamino.