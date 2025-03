A Rogeno si è svolto il “Weekend del Verde Pulito”

Cittadini e associazioni uniti per la salvaguardia del lago

L’iniziativa si è svolta domenica 16 marzo

ROGENO – Si è svolto il “Weekend del Verde Pulito“, organizzato dal Comune di Rogeno con la partecipazione di associazioni, gruppi e cittadini locali. In una giornata di solidarietà e impegno, domenica 16 marzo, tutti insieme hanno contribuito a ripulire alcune aree del lago.

Sin dalle prime ore del mattino, i volontari si sono impegnati nella pulizia della zona lago, utilizzando anche le canoe per raggiungere gli angoli più difficili. Circa cinquanta partecipanti hanno rimosso i rifiuti abbandonati e si sono occupati della manutenzione dei sentieri, contribuendo a preservare l’ambiente.

“Un ringraziamento speciale alle associazioni che hanno contribuito in modo significativo. Il TournInCanoaClub, che ha partecipato con un ampio gruppo di soci; ‘Brianza Laghi 2014‘, che ha offerto anche supporto logistico; e il neo-costituito gruppo giovanile di Rogeno, che si riunisce presso la sala civica di Casletto sotto il coordinamento del Comune, nell’ambito del progetto Habitat. Per la loro energia, vitalità e la sensibilità dimostrata” conclude il sindaco Matteo Redalli, esprimendo apprezzamento per l’iniziativa.