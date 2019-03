Il sindaco: “Tanti incidenti sono dovuti all’eccessiva velocità. Gli automobilisti devono imparare a rispettare le regole”

Brambilla non nasconde che il suo sogno sarebbe quello di posizionare degli autovelox in paese, ma la Provincia ha detto no

SANTA MARIA HOE’ – Nuovi limiti di velocità e più attraversamenti pedonali. Ma anche pannelli di sensibilizzazione alla prudenza e un rilevatore di velocità per fornire al Comune, in diretta, informazioni relative ai “trasgressori”. Sono tante le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Santa Maria Hoè per mettere in sicurezza le strade e rendere il paese ancora più vivibile per tutti. Da tempo la Giunta guidata dal sindaco Efrem Brambilla ha attivato una serie di confronti con la Provincia di Lecco al fine di aumentare la sicurezza sulle strade di automobilisti, ciclisti e pedoni. Le richieste spaziano su più fronti, andando a toccare diverse zone di Santa Maria Hoè.

Tante novità ad Alduno in previsione del piano d’ambito

E’ il caso di Alduno, frazione interessata a una riqualificazione importante. La Provincia ha dato il via libera all’allargamento del marciapiede (che verrà portato a 1,5 metri) e sta valutando come procedere per la realizzazione della rotatoria all’altezza della 342 all’intersezione con via Montello e via Albareda. Un intervento prioritario per l’amministrazione comunale in vista anche della realizzazione del piano d’ambito che prevede la costruzione di un centro commerciale nell’area ora occupata dai campi. “Sempre qui verrà realizzata una nuova illuminazione a led e verranno posizionati ringhiere nei punti di dislivello e guard rail vicino alla statale” aggiunge Brambilla.

Strisce pedonali in attesa delle isole salvapedone

Il sogno del sindaco sarebbe poi quello di poter posizionare delle isole salvapedone nei punti in cui è più difficile l’attraversamento pedonale. La richiesta è già stata inoltrata in Provincia, ma per ora il sindaco si dovrà accontentare di tre nuovi attraversamenti pedonali sulla Sp58, la strada che collega a Colle Brianza. Le strisce bianche verranno disegnate in frazione Tre Strade, nei pressi della nuova via Spluga che collegherà a Olgiate, in frazione Hoè, tra via Europa e via Sorgenti e in frazione Bosco, tra via Trento e via Molgora, all’altezza del ristorante Vigliacca. Un’attenzione, quella riservata ai pedoni, riscontrata anche nella decisione di prevedere dei nuovi limiti di velocità. “In via Como, sulla Sp 52, dall’alpino a via Rimembranze non si dovranno superare i 30 km/h, mentre sulla Sp 58, nel tratto dal benzinaio all’area cani si dovrà stare sotto i 40 km/h”.

Nuovi limiti di velocità

Il sindaco precisa: “Abbiamo deciso di abbassare i limiti di velocità nei punti di maggiore criticità. Punti che ho verificato io stesso visto che sono sempre andato sul posto in caso di incidenti stradali. Dalla mia esperienza posso dire che la causa principale degli incidenti è la velocità, soprattutto in presenza di punti pericolosi”. Da qui la decisione di ridurre i limiti per tutelare i pedoni e invitare gli automobilisti al rispetto delle regole. “C’è anche un’altra questione legata all’incidentalità. Ovvero quella dei danni causati da questi sinistri. Per riparare dei danni che possono sembrare anche minimi, ci vuole troppo tempo visto che il Comune deve sbrigare mille pratiche burocratiche”. Brambilla non avrebbe dubbi: fosse per lui metterebbe subito degli autovelox per far rispettare, toccando nel portafoglio gli automobilisti indisciplinati, i limiti di velocità.

Un rilevatore di velocità di ultima generazione sulla Sp 58

La Provincia però non condivide questa impostazione e ha dato l’autorizzazione a posizionare un rilevatore di velocità con pannello luminoso lungo la Sp 58, tra via Trento e via Monza. “Si tratta di un dispositivo di ultima generazione che permette di raccogliere una serie di informazioni e statistiche sui mezzi in transito. Possiamo sapere così quanti veicoli superano i limiti di velocità e in quali fasce orari avviene il maggior numero di infrazioni. Tutti dati utili per capire poi come comportarci”. Oltre al rilevatore di velocità (che non avrà però una finalità sanzionatoria), il Comune posizionerà dei pannelli di sensibilizzazione alla prudenza sulle strade. L’intenzione del sindaco è anche quella di continuare con i servizi di pattugliamento svolti in collaborazione con la Polizia provinciale. “Finchè ci sono i pattugliamenti il traffico funziona bene. Poi gli automobilisti fanno quello che vogliono. Non è giusto”.