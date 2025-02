Agatha in Cammino. 8 marzo: “Risplendere al femminile: l’arte di valorizzarsi”

L’evento è in programma in occasione della Festa della Donna

Appuntamento a venerdì 7 marzo

MOLTENO – In occasione della Festa della Donna, il Comune di Molteno, in collaborazione con l’Associazione “Agatha in Cammino ODV” e Chiara Sironi Fashion Stylist, organizza l’iniziativa “Risplendere al femminile: l’arte di valorizzarsi”, che si terrà venerdì 7 marzo alle ore 20:30 presso la sala mensa della Scuola Primaria di Via Don Biffi 1, Molteno.

Agatha in Cammino ODV è un’organizzazione di volontariato con sede a Molteno, impegnata nell’organizzazione di attività, incontri ed eventi volti a sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili, con particolare attenzione al tumore al seno. L’associazione si dedica anche alla prevenzione di tali patologie e alla sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica riguardo alle problematiche oncologiche.

Durante l’iniziativa, sarà presente Chiara Sironi, personal shopper e consulente d’immagine lecchese con una vasta esperienza nell’organizzazione di eventi di moda e nella conduzione di corsi di portamento. Dallo scorso luglio, fa parte del team ufficiale degli ambassador di Carla Gozzi.

L’evento è pensato per tutte le donne che desiderano riscoprire la propria bellezza e raggiungere un’armonia completa tra corpo e mente.

Il programma comprende vari momenti:

Il valore dell’immagine e dell’autostima: l’importanza di sentirsi bene con se stesse; come l’immagine esteriore influisce sulla sicurezza e sul benessere interiore; Il concetto di bellezza autentica e l’accettazione di sé.

Analisi del colore: come i colori influenzano l’umore e la percezione di sé; l’armocromia: individuare la propria stagione e scegliere le tonalità che illuminano il viso; errori comuni nella scelta dei colori.

La scelta dell’abbigliamento per valorizzare la propria silhouette: conoscere la propria body shape e vestirsi in modo armonico; strategie per esaltare i punti di forza e riequilibrare la figura; abiti e accessori che trasmettono sicurezza e femminilità.

Il ruolo degli accessori: come scegliere borse, scarpe e gioielli in base allo stile personale; l’importanza della proporzione e del bilanciamento degli accessori; il potere della semplicità e dell’eleganza.

L’importanza del portamento e del linguaggio del corpo; come la postura e il modo di muoversi influenzano la percezione di sé e degli altri; tecniche per apparire più sicure e femminili; il potere dello sguardo e del sorriso.

Creare un proprio stile e sentirsi uniche; la differenza tra moda e stile personale; come costruire un guardaroba coerente con la propria personalità; strategie per evitare acquisti sbagliati e imparare a valorizzarsi ogni giorno.

L’immagine nelle diverse fasi della vita; come adattare il proprio stile alle varie età senza perdere personalità; look per il lavoro, il tempo libero e le occasioni speciali; valorizzare la propria femminilità in ogni fase della vita.

Bellezza e benessere: la connessione tra corpo e mente; l’importanza di uno stile di vita sano per risplendere dentro e fuori; l’alimentazione, movimento e skincare per una bellezza duratura; ritrovare il piacere di prendersi cura di sé.

Per partecipare all’evento l’iscrizione è obbligatoria e va effettuata inviando, entro le ore 12 di mercoledì 5 marzo, una mail al contatto: biblioteca@comune.molteno.lc.it indicando nome, cognome e un recapito telefonico.