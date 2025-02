Agatha in Cammino: in tanti alla serata sui diritti dei pazienti oncologici

Un’opportunità per approfondire i propri dritti legati alla Legge 104

“Possiamo costruire una rete di sostegno capace di alleggerire il peso delle difficoltà quotidiane”

BULCIAGO – A Bulciago si è tenuto un incontro di grande valore sia informativo che umano, rivolto ai pazienti oncologici e ai loro familiari. Organizzato dall’associazione Agatha in cammino, l’evento ha offerto un’opportunità significativa per approfondire temi fondamentali come le normative relative a assistenza, lavoro e previdenza, aspetti cruciali per chi vive la malattia e le complessità burocratiche ad essa connesse.

Durante la serata, sono stati illustrati in modo chiaro e approfondito i diritti previsti dalla Legge 104, dall’invalidità civile e dal nuovo Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024. Quest’ultimo semplifica il sistema di accertamento della disabilità, introducendo una valutazione di base, un accomodamento ragionevole e una valutazione multidimensionale, fondamentale per l’elaborazione e l’attuazione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, attraverso il coinvolgimento di una commissione multidisciplinare.

Questi temi, spesso complessi e difficili da interpretare, sono stati spiegati con grande competenza dalla Dottoressa Simona Arrigoni, specialista in medicina del lavoro. La Dottoressa ha inoltre risposto in modo preciso e pratico alle domande dei partecipanti, contribuendo a chiarire aspetti cruciali della normativa vigente.

La serata è stata moderata dalla Vice Presidente dell’associazione Agatha in cammino, Gaia Russo, che ha commentato: “È stato un momento in cui informazione e supporto sono stati al centro, per offrire voce e strumenti concreti a chi sta affrontando la malattia. L’interesse e la partecipazione attiva dei presenti ci hanno confermato quanto sia fondamentale avere chiarimenti precisi su temi complessi come i diritti, l’assistenza e la normativa vigente”.

Inoltre, ha aggiunto: “Sono convinta che, attraverso la condivisione e il dialogo, possiamo costruire una rete di sostegno capace di alleggerire il peso delle difficoltà quotidiane. Diffondere queste informazioni è essenziale, poiché potrebbero rivelarsi cruciali per un familiare o per noi stessi. Conoscere e tutelare i propri diritti è fondamentale per affrontare ogni sfida con consapevolezza e forza”.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento della Vice Sindaco Raffaella Puricelli, le cui parole hanno profondamente toccato i presenti, rafforzando il senso di comunità e collaborazione, elementi fondamentali per offrire un supporto concreto a chi affronta la malattia.

“In qualità di Vice Sindaco, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento, a nome dell’Amministrazione Comunale di Bulciago, all’associazione Agatha in Cammino ODV, alla concittadina e medico del lavoro Dott.ssa Simona Arrigoni, e alla nostra vigilessa Anita Mottura, per aver dato vita a un incontro costruttivo tra l’associazione e l’amministrazione comunale. Questo incontro segna l’inizio di un proficuo percorso di collaborazione che, a partire da questa sera, si estende anche ai comuni limitrofi.

È per noi un onore essere presenti questa sera per affrontare insieme un tema di fondamentale importanza: le opportunità di supporto per le persone affette da malattività oncologiche e, più in generale, per coloro che vivono con disabilità certificate. Un’iniziativa patrocinata anche da altre amministrazioni comunali, tra cui Costa Masnaga e Nibionno, che sono qui con noi questa sera.

Prima di lasciare la parola alla Dott.ssa Arrigoni, vorrei spiegare brevemente perché questo incontro rappresenti un passo fondamentale per la nostra amministrazione. In primo luogo perché è stato l’occasione ideale per avviare una collaborazione attiva con l’associazione Agatha in Cammino, di cui la nostra vigilessa Anita Mottura è socia fondatrice insieme alla Presidente Daniela Invernizzi, con la quale abbiamo avuto il piacere di collaborare positivamente per anni, nella sua veste di collaboratrice della Famiglia Riccardi in Villa Taverna.

Da tempo desideravamo avviare un confronto concreto con Agatha in Cammino odv, e questa occasione si è concretizzata grazie alla disponibilità della nostra vigilessa, Anita Mottura, che ha proposto di organizzare un incontro con la Presidente dell’associazione, Daniela Invernizzi, unitamente alla proposta di organizzare questo incontro pervenuta dalla Dott.ssa Arrigoni. Questi due fattori, insieme, hanno rappresentato il momento giusto per dare impulso a questo importante percorso di collaborazione che desideriamo prosegua negli anni.

In secondo luogo, ma ancor più importante, perché a partire da questo incontro ci impegniamo a essere al fianco delle donne malate oncologiche e delle loro famiglie, che ogni giorno affrontano una realtà dura e spietata, quella del cancro. Solo chi vive personalmente questa esperienza, sia come paziente che come familiare, può comprendere davvero cosa significhi affrontare la diagnosi e la lotta contro la malattia.

Le donne dell’Associazione Agatha in Cammino, pur vivendo sulla propria pelle il dolore fisico ed emotivo, hanno scelto di mettersi in gioco, dimostrando con coraggio e determinazione che è possibile andare avanti, anche quando la sofferenza sembra sopraffare. Con i loro sorrisi e il loro spirito di solidarietà, cercano di alleviare la sofferenza di tante altre donne che si trovano ad affrontare la stessa battaglia, portando un messaggio di speranza e forza.

Parlare a una platea come quella di stasera è un’impresa difficile, perché troppe persone presenti sono colme di emozioni e ricordi legati alla propria esperienza, o a quella di familiari e amici. Ma voi, donne straordinarie, siete il vero esempio di resilienza e di bellezza, quella che non si arrende mai, quella che vive nonostante la “brutta bestia” del tumore, come la definisco io. Il vostro coraggio e la vostra forza sono un insegnamento per tutti noi.

Quello che è veramente importante nella vita non è il denaro, le invidie o le piccole problematiche quotidiane. Ciò che conta davvero è la salute e, quando questa viene a mancare, la capacità di trovare la forza in sé stessi e nelle relazioni con gli altri per affrontare le difficoltà più grandi, come quella della malattia.

Siete un esempio di dignità e speranza. Siete l’orgoglio della nostra società e ci auguriamo che a voi si uniscano sempre più persone, uomini e donne, e anche enti pubblici, per sostenere l’attività dell’Associazione Agatha in Cammino OdV e il lavoro instancabile delle sue volontarie, che con coerenza e impegno continuano a portare avanti questa causa, anche in un contesto dove la malattia si ripresenta spesso.

Vi ringraziamo di cuore per quello che fate e per quello che continueremo a fare insieme, per il bene della nostra comunità e a partire da questo incontro, la nostra Amministrazione Comunale è felice di poter camminare al fianco della vostra speciale Associazione”.

La Presidente di Agatha in cammino, Daniela Invernizzi, ha commentato: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Dottoressa Simona Arrigoni, che con grande professionalità e umanità ha saputo rendere accessibili temi complessi, offrendo strumenti concreti e risposte chiare a chi si trova in situazioni di difficoltà. Il suo contributo è stato prezioso per tutti noi”.

Inoltre, ha aggiunto: “Un grazie di cuore va anche all’Amministrazione Comunale di Bulciago, al Sindaco Luca Cattaneo, al Vice Sindaco Raffaella Puricelli e all’Assessore Nicola Corsano, che hanno sostenuto con sensibilità questa iniziativa, dimostrando ancora una volta una grande attenzione verso le tematiche sociali. In particolare, le parole della Vice Sindaco Raffaella Puricelli ci hanno profondamente emozionato. Sapere che il nostro lavoro viene riconosciuto e apprezzato è un’energia fondamentale per continuare con ancora più determinazione il nostro cammino. Sapere di poter contare su una comunità attenta e solidale è il segnale più bello che possiamo ricevere”.

Agatha in Cammino pubblicherà sul proprio sito tutte le informazioni utili relative alla Legge 104 e al Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 (www.agathaincammino-odv.org)

Infine, la serata si è conclusa con un momento di convivialità, accompagnato da una selezione di tisane preparate con cura dalle volontarie dell’associazione.